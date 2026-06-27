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La lucha contra los delitos cometidos mediante el uso de tecnologías digitales continúa ganando protagonismo en Santa Cruz. En ese marco, personal especializado de la División Cibercrimen de la Policía de la provincia llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en una vivienda ubicada en el Barrio 22 de Septiembre, en las afueras de Río Gallegos, como parte de una investigación judicial por la presunta divulgación de imágenes íntimas.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Primera Instancia de la Familia N.º 2 de Río Gallegos, a cargo del juez Antonio Andrade, dentro de un expediente que se tramita en el ámbito de la Secretaría de Violencia Doméstica y que tiene como objetivo esclarecer un hecho relacionado con la difusión no autorizada de material de carácter íntimo.

Según pudo saber que La Opinión Austral, la investigación se desarrolla bajo las medidas previstas para el abordaje de conflictos intrafamiliares y contempla la obtención de evidencia digital que permita determinar cómo se habría producido la divulgación del contenido denunciado, además de establecer la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

Con la orden judicial correspondiente, efectivos de la División Cibercrimen se presentaron en el domicilio señalado por la investigación, donde comenzaron una exhaustiva inspección del inmueble en presencia de testigos hábiles, garantizando la transparencia y legalidad de todo el procedimiento.

Luego de una minuciosa requisa, los investigadores lograron obtener resultados positivos para la causa, procediendo al secuestro de una importante cantidad de dispositivos tecnológicos y soportes informáticos que ahora serán sometidos a pericias especializadas.

Entre los elementos incautados figuran varios teléfonos celulares, una tablet, un router Wi-Fi, tarjetas de memoria, un chip telefónico y diferentes soportes de almacenamiento óptico, como DVD y CD, todos considerados de interés para la investigación.

Cada uno de estos dispositivos será analizado por especialistas en informática forense del área de Apoyo Tecnológico de la Policía, quienes buscarán recuperar información, determinar el origen del material investigado, reconstruir su posible circulación y establecer si existieron mecanismos de almacenamiento, copia o difusión compatibles con la denuncia que dio origen a la causa.

Este tipo de pericias suele resultar determinante en investigaciones vinculadas con delitos informáticos o violencia digital, ya que permiten reconstruir cronológicamente la actividad realizada en los equipos electrónicos, identificar cuentas de usuario, verificar comunicaciones y preservar evidencia digital que posteriormente puede incorporarse al expediente judicial.

Finalizado el procedimiento, el morador de la vivienda fue debidamente notificado de las medidas judiciales dispuestas por el magistrado interviniente y fijó domicilio a disposición de la Justicia, cumpliendo las directivas impartidas por la Secretaría de Violencia Doméstica.

Asimismo, oficiales de Justicia hicieron efectiva la notificación de los mandamientos judiciales correspondientes, mientras que el operativo contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, quienes supervisaron el normal desarrollo de la diligencia.