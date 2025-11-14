Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos no sale de la conmoción debido a los ribetes de una historia que, hasta el día de hoy, no tiene fin y sigue sumando capítulos.

La disputa por un terreno ubicado en una esquina de las calles del barrio Del Carmen generó una enemistad entre dos familias y, a raíz de ese conflicto, un joven perdió la vida en un lamentable hecho que tuvo lugar en la mañana del 2 de junio del 2023.

Se trata de Franco Cuevas, un joven que perdió la vida dentro de una concesionaria ubicada a escasos metros de la morada que, según la Justicia Civil, era ocupada por él y su familia.

Franco Cuevas, la víctima fatal. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Roberto Neil, propietario de esa agencia de autos fue juzgado y el próximo jueves se determinará si él solo se defendió o si mató a Franco Cuevas con un revólver calibre .38, en un episodio que ha dividido la opinión de la comunidad de la capital de Santa Cruz.

Mientras se desarrolló el juicio contra el comerciante, el Juzgado Civil N°2, Secretaría 1°, a cargo de Marcelo Bersanelli, dispuso el desalojo de la familia Cuevas generando un nuevo foco de conflicto. Entre la mañana y la tarde del jueves, hubo un gran despliegue de las fuerzas de seguridad ya que, al mediodía, se vencían los plazos para que los “ocupantes” abandonen el lugar.

Momento en el que se realizaba el desalojo. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Luego de unos tensos minutos, un camión llegó y los vecinos comenzaron a dar una mano para trasladar las pertenencias, en una escena llena de congoja, angustia y zozobra de la familia que debía dejar el lugar donde residían desde hace, al menos, dos décadas.

En la mañana de este viernes, el lugar donde antes había un hogar, apareció completamente destrozado como salido de un lugar devastado por la guerra. La estructura ya no tenía los marcos de las ventanas y, en algunas partes, hasta faltaba el techo.

Otra de las paredes que aparecieron pintadas. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El escenario además contaba con diversas pintadas realizadas, posiblemente por personas allegadas a la familia Cuevas, cargando contra el imputado del caso. “Neil, asesino, mafioso, hijo de p…“, “te mereces lo peor, ya te va a llegar no te olvides, te están esperando” eran solo algunas de las pintadas que quedaron en lo que eran las paredes del hogar.

Los pintadas no solo cargaban contra el comerciante, en una de las paredes internas también se vio una pintada contra el Poder Judicial que rezaba “Justicia mafiosa“, presuntamente en relación al magistrado que dispuso el desalojo o, posiblemente, a la Cámara Oral que, entre la semana pasada y ésta, estuvo juzgando a Roberto Neil.

Lo que quedó de la estructura y, atrás, la concesionaria donde ocurrió el hecho. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde el día después del crimen de Franco, en reiteradas oportunidades, la defensa del comerciante debió realizar denuncias por daños a la concesionaria y amenazas que recibió la familia de Neil. Se desconoce si, a raíz de estas pintadas, expondrán este nuevo episodio ante la Justicia para que tome cartas en el asunto.