López Lestón dejó preso al misionero que robo una heladera en carretilla

Hace poco más de una semana, la Policía de Santa Cruz se topó con un delincuente robando un electrodoméstico de gran porte en horas de la madrugada. No fue cualquier robo, sino uno particular: se llevaba una heladera con una carretilla en la periferia de Río Gallegos, impunemente, con la oscuridad como su aliada.

Su detención se dio muy rápidamente. Un vecino alertó a las autoridades que escuchaba ruidos como si alguien estuviera "golpeando una pared" y personal de la Comisaría Séptima realizó un patrullaje por las inmediaciones, topándose con este hombre en circunstancias muy comprometedoras para él.

Dado que no pudo justificar qué hacía tan tarde caminando por la calle y mucho menos argumentar de dónde sacó la heladera y la carretilla, fue demorado. Minutos después, la Policía daría con el inmueble donde robó ambas, con la puerta de acceso rota.

Fue detenido el miércoles 9 de septiembre. Una semana después fue procesado.

La División Criminalística realizó las pericias de rigor en el inmueble y también con los elementos secuestrados, aportando valiosa información para la causa que se le inició al hombre, que tiene 38 años, es oriundo de Misiones y hace pocos meses está en la ciudad de Río Gallegos.

Ese día -miércoles 9 de septiembre-, cuando lo dejaron en calidad de aprehendido en la seccional, evitó dar su nombre y apellido a las autoridades. No portaba DNI ni nada que lo identificara. Cuando por fin habló, dio el apellido materno.

Se cree que intentó despistar y que no supieran que está hace poco en la provincia, pero principalmente que ha estado involucrado en varios delitos en otros puntos del país.

Luego de que la Policía realizara las averiguaciones pertinentes, pudo conocer el nombre del hombre y a partir de allí, que posee varios antecedentes penales por hechos delictivos cometidos tiempo atrás, no sólo en su Misiones natal, sino también en Buenos Aires, donde vivió un tiempo antes de venir a Santa Cruz.

Sería el primer delito que comete en Río Gallegos. La jueza le dictó prisión preventiva.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que tiene causas por robo calificado y atentado y resistencia a la autoridad.

En lo que respecta a su situación procesal por el robo que cometió días atrás en la periferia de la capital provincial, se supo que ayer la Dra. Valeria López Lestón, titular del Juzgado de Instrucción N° 2, determinó procesarlo con prisión preventiva.

El hombre permanecerá tras las rejas por un largo tiempo, imputado por el delito de "robo en grado de tentativa". Los antecedentes le jugaron en contra.

Zona despoblada

El lugar donde robó no posee muchas edificaciones ni tampoco iluminación, lo que el delincuente aprovechó para ingresar sin ser visto a la precaria vivienda donde robó la heladera. Primero lo hizo a través de una ventana, rompiendo los cristales. Buscó dinero en efectivo y elementos de valor, pero no pudo encontrar nada de su interés más que el electrodoméstico. Para sacarlo, tuvo que romper la puerta a patadas y usar una carretilla que había también allí para llevársela. No pudo, lo demoraron y pasará los próximos días tras las rejas.