Ariel Carrizo, reconocido músico de la zona norte de la provincia, denunció el pasado fin de semana haber sido brutalmente golpeado por efectivos policiales en un control vehicular. La situación generó un fuerte repudio y un accionar rápido por parte de la propia policía y la justicia.

Incluso, llevó a que las autoridades del ministerio de Seguridad, en la voz del ministro Pedro Pródromos, y el jefe de la Policía, Diego Agüero, den explicaciones públicas sobre el tema. Ambas autoridades indicaron que a los efectivos apuntados por los hechos (hay dos de ellos separados), se les aplicaran duras sanciones en caso de comprobarse la responsabilidad.

Ariel Carrizo, durante la transmisión en vivo. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En ese contexto, este martes, en la localidad de Pico Truncado, se realizó una protesta por la brutal golpiza de Ariel Carrizo. Los padres de la víctima del ataque, Norma y Osvaldo se refirieron a la situación por la que les toca atravesar. “Es un momento muy difícil, jamás pensamos pasar por una situación así”, expresó Osvaldo Carrizo a La Opinión Austral.

Asimismo, sostuvo que siempre sintieron mucho orgullo por sus hijos, no solamente en Pico Truncado y la provincia, sino también en el mundo. Cabe recodar que Ariel ha representado al país en diversos festivales.

“Que de repente vengan y nos lo entreguen con la cara como un monstruo, es muy difícil” y acotó: “Verlo diariamente es terrible, estamos pasando un momento realmente malo, que jamás lo hubiéramos querido”, manifestó.

Mauro, hermano de Ariel, se dirigió a los presentes. Detrás, otras familias con reclamos pidiendo justicia. (Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral).

Respecto del estado de salud de Ariel, particularmente de uno de sus ojos, el papá respondió: “Los médicos le hicieron un análisis pero no muy profundamente porque no puede abrirlos bien, tiene que esperar unos 15 días y ahí le van a hacer un examen más completo” aunque “ya le dijeron que uno de los ojos peligra, está muy comprometido, es muy posible que haya desprendimiento de retina, pero aún no tiene diagnóstico”.

Sobre si habían hablado con funcionarios de seguridad, dijo que el propio Ariel Carrizo estuvo hablando con el ministro Pródromos. “Se pusieron a disposición, lamentando el hecho, incluso estuvo poniéndose a disposición la ministra de Salud (María Ross)”.

El concejal Jonathan Sandoval se hizo presente en el lugar para respaldar a los familiares. (Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral).

La mamá, Norma, dijo presente en este acto donde afirmó que estaba allí “para que esto no le ocurra a nadie más”, en relación a la brutal golpiza que recibió su hijo de parte de la policía. “Estoy acompañando a todos porque no es sólo Ariel, hay otros”, manifestó.

Mauro, hermano de Ariel, indicó que tuvo que viajar de urgencia a la localidad cuando se enteró de lo ocurrido. “Es una sensación de impotencia, parece que últimamente esto es normal” y “quiero recalcar que él en un principio se hizo cargo de la situación y más allá que incurrió en una falta (evitar un control de tránsito), nada justifica la semejante golpiza que le dieron”.

“Es una sensación de impotencia, parece que últimamente esto es normal”. Mauro Carrizo.

También recordó lo ocurrido días atrás en Río gallegos con dos jóvenes en situación bastante similar. “Parece que se está naturalizando, esperemos que no siga pasando porque en cualquier momento matan a alguien”, señaló. “Creemos que no alcanza con una sanción, tienen que ser separados de la fuerza”, subrayó.