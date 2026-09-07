Una adolescente de 13 años, alumna de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 25 “Lago del Desierto” en Río Gallegos, amenazó a sus compañeros con desatar un tiroteo, impulsada por un calvario cotidiano de acoso escolar que hoy abre un debate urgente sobre la salud mental de los adolescentes, el rol de las familias y la falta de recursos del Estado.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 7 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Este lunes, madres, padres y abuelos se acercan a retirar a sus chicos con una mezcla de preocupación e ignorancia sobre un hecho que se propagó con fuerza a través de las pantallas digitales. La protagonista del episodio es una menor que fue apartada de manera temporal de la institución mientras el equipo pedagógico de la escuela, junto al Consejo Provincial de Educación, trabaja intensamente con ella y su familia en un intento por restablecer la normalidad institucional y resguardar sus derechos educativos.

Otro de los mensajes que se sumó al expediente judicial. FOTO: DIARIO NUEVO DÍA

Por ello, este lunes, el móvil de exteriores de LU12 AM680 se aceró al establecimiento para hablar y conocer las opiniones de las personas que van a retirar a sus hijos o que trabajan en el lugar. Uno de ellos indicó: “como estoy en la sala de informática, estoy completamente aislado de todo tema, así que sé que hubo un incidente, pero no estoy muy en profundidad”.

Otro de los padres comentando sobre lo que ocurrió el viernes pasado. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Más allá de eso, realizó un análisis sociológico: “eso está relacionado mucho con la sociedad. El sistema educativo está directamente influenciado por la sociedad y eso tiene que ver mucho la falta de seguridad, la parte económica influye todo” y profundizó: “cada vez que hay un problema a nivel nacional o provincial, esa familia no puede sustentar a a sus propios hijos, eso genera un problema grande”.

“El colegio busca la transición con con los padres, cuando es un problema, pero a veces los padres están tan ocupados que no se pueden abocar al colegio, acercarse o hacer algo y comúnmente los niños quedan a este no quedan protegidos. Bueno, pero el colegio trata de hacer lo suyo. Este el sistema de orientación trata de manejar de la de la mejor manera posible, pero bueno, a veces los recursos no son suficientes” expresó el vecino.

Una madre analizó con suma empatía la situación de la alumna de 13 años y reclamó urgentes medidas de contención psicológica por parte de la provincia: “La verdad que es lamentable que los chicos estén tan violentos y lo que pasa que también hay que ponerse del lado de ellos que le hacen bullying y todo eso y es horrible. Entonces, tendría que haber de parte de la escuela y de Educación algún apoyo, algún gabinete psicológico, psicopedagógico, para los chicos. No sé si funciona en todas las escuelas, en algunas funcionan y tendrían que abocarse más a eso. A tratar de ver por qué tanto bullying, por qué tanta maldad con los chicos. Me imagino que los chicos que sufren bullying explotan y no saben por qué lado arrancar y lamentablemente hacen algo que no que tampoco está bien”.

La ex docente opinando al móvil de LU12 AM680. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Otro padre, quien dijo que no conocer el caso, reconoció que el bullying es un grave problema en el ámbito escolar. “Siempre hubo un problema de bullying, un problema en todas las escuelas, sean privadas o públicas, siempre hay un ese tema está presente y que se trata muy poco. Hasta el momento no nos convocaron a una reunión o a una charla” denunció.

Una ex docente también habló con LU12 AM680 y dijo: “A las redes sociales para mí no hay que demonizarlas. Creo que las redes sociales son muy útiles en muchos sentidos y por otro lado también generan algún perjuicio porque este estado de alarma también es producto de las redes sociales, pero seguramente tiene un impacto especialmente en la gente joven donde incluidos los adultos también estamos en redes todo el tiempo. Hay como una especie de paranoia colectiva por un lado y por otro lado también una profundización de determinadas conductas que se van generalizando y que son hechos propios de nuestra época. Es decir, los adolescentes de mi generación quizás tirábamos una bombita de olor en la escuela, más una jodas más sana, por así decirlo. Hay un fenómeno de llamada de atención también desde los adolescentes, eso está indicando algo. El tema es desentrañar qué pasa“, expresó la vecina.

Para concluir, la mujer dijo “creo que la solución a todos nuestros problemas como sociedad es información y comunicación, saber qué están haciendo nuestros hijos, nuestros nietos, dialogar mucho en la familia, dialogar con la escuela. El diálogo es fundamental para ponernos de acuerdo y, en todo caso, de manera anticipada tomar la prevención necesaria, porque este síntoma que es este episodio tan alarmante en una comunidad como la nuestra, está indicando seguramente una llamada de atención y un pedido de ayuda de parte del adolescente y todos alrededor algo debemos hacer“.