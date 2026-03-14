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La santacruceña Luciana Martínez, una de las participantes de la edición 2024 de Gran Hermano, quedó involucrada en una investigación por un robo que denunció un turista estadounidense en un hotel del barrio porteño de Palermo.

Tras la denuncia del pasajero de un hotel, se abrió una investigación por robo que permitió identificar a dos personas que son buscadas por las autoridades, una de las cuales responde a las características de la bailarina trans que tiene un perfil de contenido erótico en las redes sociales.

Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano Argentina y oriunda de Pico Truncado, quedó mencionada en la causa que investiga un presunto robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

Luciana había aparecido en GH con una historia increíble.

La denuncia, según informó Clarín, fue presentada este sábado al mediodía por un turista estadounidense, de 40 años, quien aseguró haber sido “víctima de un robo por parte de dos personas” en el hotel donde se encontraba alojado. Al parecer, en la noche del viernes el hombre salió a divertirse en bares y boliches de la zona, donde conoció a dos jóvenes con los cuales volvió a su hotel en la madrugada de este sábado.

El día de su presentación en GH, tapa de La Opinión Austral.

Según el denunciante, a las 06:45 regresó al hotel e ingresó acompañado de estas dos personas que había conocido en un boliche y los tres permanecieron en su habitación consumiendo bebidas alcohólicas. El estadounidense afirmó que se quedó dormido y remarcó que al despertar, cerca del mediodía, se encontraba solo y fue entonces cuando notó que le faltaba “su pasaporte y un reloj“.

Las fuentes policiales señalaron esta noche que “los dos sospechosos fueron identificados y son buscados por la Policía“. Ante la consulta sobre las identidades de los involucrados en el caso, las fuentes se limitaron a reconocer que una de ellas “había sido participante de Gran Hermano”.

Su figura fue creciendo a medida que pasaba instancias decisivas. Hoy, en el ojo de la tormenta.

A los 32 años, recién llegada de Pico Truncado, una localidad del norte santacruceño, la bailarina sorprendió al público de GH en Telefe cuando, pañuelo en la cabeza y voz gruesa, contaba que había arribado con su identidad varonil, pero allí mismo mostró su cambio a su nueva personalidad, femenina, con vestido de encaje negro, el pelo suelto y un susurro en la boca para presentarse con su nuevo nombre: Luciana Martínez.

Su historia familiar conmovió a todos. Otra vez tapa de La Opinión Austral.

Dijo que eso iba a sorprender incluso a su familia y hasta dejó un curioso comentario cuando afirmó que agradecía conocer los caminos que planeaba tomar en su vida, porque tenía “dos hermanos que estuvieron presos” en la provincia. La información comenzó a circular inicialmente a partir de una publicación de la periodista de espectáculos Fernanda Iglesias, quien difundió en sus redes sociales que una exparticipante del programa habría sido imputada por un robo.

La santacruceña Luciana, en su peor momento.

Tras ese posteo, la noticia comenzó a expandirse rápidamente en portales dedicados al mundo del espectáculo. Entre los medios que replicaron la información aparecen el sitio de Radio Mitre, el portal de La 100, el sitio del canal A24, la revista digital Paparazzi y Clarín, entre otros portales especializados.

En la mayoría de esos artículos se repite una reconstrucción similar del episodio, señalando que el turista habría ingresado al hotel acompañado por Martínez y otra persona y que horas más tarde habría advertido la desaparición de sus pertenencias.

En tanto, su representante, Cristian Wagner, de 37 años, quien sería oriundo de Las Heras, Santa Cruz, también fue detenido.