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La causa que involucra a Luciana Martínez, la joven oriunda de Pico Truncado que alcanzó notoriedad por su paso por Gran Hermano Argentina, sumó este domingo un nuevo capítulo que volvió a sacudir el caso.

Durante la cobertura televisiva del programa Caso Abierto, emitido por el canal La Nación Más, apareció un testimonio que menciona un episodio similar al denunciado por el turista estadounidense que dio origen a la investigación judicial en la Ciudad de Buenos Aires.

Luciana Martínez fue detenida en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires tras la denuncia de un turista estadounidense que aseguró haber sido drogado y robado luego de conocerla en un bar de Palermo.

En el móvil televisivo, un hombre que se presentó como amigo de una presunta víctima relató que su conocido habría atravesado una situación parecida tras conocer a Martínez en un boliche del barrio porteño de Palermo.

El relato sobre un presunto robo de dólares

Según ese testimonio, el hombre habría conocido a la ex participante del reality en un bar de la zona y posteriormente la habría llevado a su casa.

Siempre de acuerdo con el relato difundido en televisión, ambos habrían mantenido relaciones y luego el hombre se quedó dormido. Al despertar, advirtió que faltaba dinero que guardaba en un cajón de su vivienda.

El entrevistado aseguró que se trataba de una suma importante en dólares, dinero que —según explicó— su amigo tenía reservado para la compra de un automóvil.

El episodio, siempre según ese relato televisivo, habría ocurrido hace aproximadamente entre uno y dos meses. El hombre también explicó que su amigo no realizó una denuncia formal debido a la vergüenza que le generó lo ocurrido.

Además, sostuvo que la presunta víctima reconoció a Martínez porque la conocía de su participación en Gran Hermano, lo que le permitió identificarla posteriormente.

Hasta el momento, ese episodio no forma parte de una causa judicial confirmada y fue mencionado únicamente durante la cobertura televisiva del caso.

La causa que investiga la Justicia

La investigación principal se inició a partir de la denuncia de un turista estadounidense de 40 años que aseguró haber sido víctima de un robo en el 1828 Smart Hotel, ubicado en el barrio de Palermo.

Según la reconstrucción publicada por el diario La Nación, el hombre relató que durante la madrugada conoció a Martínez en un boliche de la zona y luego fueron juntos al hotel acompañados por otra persona.

Las cámaras de seguridad del hotel habrían registrado el ingreso de los tres cerca de las 6:30 de la mañana.

Horas más tarde, el turista despertó alrededor del mediodía y advirtió que le faltaban varias pertenencias, entre ellas su pasaporte, un reloj de alto valor y dinero en efectivo.

La denuncia permitió a los investigadores reconstruir la secuencia a partir de los registros del hotel y avanzar en la identificación de las personas que habían ingresado junto a la víctima. Cristian Wagner, oriundo de Las Heras (Santa Cruz), fue detenido en el marco de la investigación. Según la reconstrucción del caso, habría estado junto a Luciana Martínez la noche en que ocurrió el presunto robo denunciado por el turista.

El rol del hombre de Las Heras

En la causa también aparece mencionado Cristian Wagner, un hombre de 37 años oriundo de Las Heras, Santa Cruz.

Wagner formó parte del entorno cercano de Martínez durante su participación en Gran Hermano, donde fue una de las personas encargadas de administrar sus redes sociales mientras la joven permanecía dentro de la casa del reality.

De acuerdo con la información difundida en el marco de la investigación, Wagner fue detenido luego de que los investigadores encontraran entre sus pertenencias algunos de los objetos denunciados como robados por el turista.

La versión de la defensa

Por su parte, el abogado Carlos Telleldín, quien representa a Martínez, sostuvo públicamente que el episodio denunciado no habría sido un robo ni un caso de “viuda negra”.

Según la defensa, la joven habría sido víctima de una situación de abuso y privación ilegítima de la libertad por parte del turista.

Luciana Martínez, la joven oriunda de Pico Truncado que alcanzó notoriedad por su paso por Gran Hermano Argentina, sumó este domingo un nuevo capítulo que volvió a sacudir el caso.

De acuerdo con esa versión, Martínez habría llamado a Wagner para que acudiera al lugar y la ayudara a salir de esa situación.

Ese planteo también deberá ser analizado por la Justicia en el marco de la investigación.

Un caso que sigue sumando repercusiones

Mientras la causa avanza en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, el caso continúa generando repercusiones mediáticas y nuevas versiones que alimentan el debate público.

Por el momento, la investigación judicial se centra en la denuncia realizada por el turista estadounidense, mientras que el testimonio mencionado en televisión sobre un supuesto robo de dólares todavía no forma parte de una causa formal.

La evolución del expediente y la eventual aparición de nuevas denuncias serán claves para determinar si la investigación se amplía o si el caso queda circunscripto al episodio ocurrido en el hotel del barrio de Palermo.

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