Manejaba alcoholizada y volcó en la costanera frente al parque “Pirincho” Roquel El accidente ocurrió de madrugada en Río Gallegos y dejó importantes daños materiales. El test de alcoholemia dio positivo con 1,63 g/l.

Un grave accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este viernes en la costanera de Río Gallegos, en la rotonda que conecta las calles Clark y Sureda, frente al parque “Pirincho” Roquel.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando un Peugeot 408 gris -guiado por una joven de 26 años- que circulaba por la costanera intentó doblar hacia calle Sureda. En esa maniobra, el rodado impactó contra el cordón de la rotonda, provocando un violento vuelco. El automóvil terminó en sentido contrario al tránsito, con dos ruedas desprendidas y serios daños estructurales.

Personal del Comando de Patrullas fue el primero en arribar al lugar y luego intervino la Comisaría Primera. Debido a que los ocupantes manifestaban dolores, se solicitó una ambulancia del Hospital Regional Río Gallegos.

En el operativo también participaron inspectores de Tránsito Municipal y efectivos del Cuartel de Bomberos, quienes aseguraron la zona, verificaron que el vehículo estuviera apagado y descartaron pérdidas de combustible.

Según informó el medio Santa Cruz en el Mundo, el test de alcoholemia a la conductora arrojó un resultado positivo de 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

El acompañante, un joven de 24 años, también fue asistido por personal de salud debido a diversas dolencias. Ambos fueron trasladados de manera preventiva al nosocomio local, donde se confirmó que no presentaban lesiones de gravedad, sino golpes producto del fuerte impacto.

Como consecuencia del accidente, el tránsito en la costanera permaneció interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes y se llevaban adelante las tareas de remoción del vehículo siniestrado.