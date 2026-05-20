La Justicia de Santa Cruz emitió este miércoles un fallo que podría marcar un antes y un después en las causas por muertes viales en la provincia. El Tribunal Superior de Justicia resolvió modificar la calificación legal contra el ex inspector de Tránsito Jorge Vera y condenarlo por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Rodrigo “Cokito” Oyarzo, ocurrida en marzo de 2023 en Río Gallegos.

La decisión judicial implicó además un endurecimiento de la pena: Vera pasó de una condena de 5 años por homicidio culposo a una pena de 8 años de prisión efectiva. La resolución fue celebrada especialmente por referentes de la ONG Estrellas Amarillas y del colectivo Familias del Dolor, quienes desde hace años vienen reclamando cambios en la mirada judicial sobre los siniestros viales con consecuencias fatales.

“Cokito” trabajando en su taller mecánico. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras conocerse la sentencia, María Sanz, referente de Estrellas Amarillas y responsable del área de Seguridad Vial de Santa Cruz, habló con el móvil de exteriores de LU12 AM680 y expresó con contundencia el significado que tuvo la decisión judicial. “No fue un accidente y eso es lo que hay que dejar claro, no fue un accidente y además eran funcionarios y en un móvil oficial, o sea, una locura”, afirmó.

Jorge Vera durante la audiencia realizada el mes pasado. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La referente sostuvo además que el tratamiento inicial que recibió la causa representó un profundo dolor para quienes luchan por justicia en casos de violencia vial. “Que se lo hayan tomado como homicidio culposo en un principio fue espantoso, una falta de respeto absoluta a la vida, a la justicia, a todo”, señaló cargando contra la instrucción realizada en su momento por Fernando Zanetta.

Fernando Zanetta, juez. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El fallo del Tribunal Superior modificó uno de los puntos más debatidos durante todo el proceso judicial: la discusión sobre si la conducta de Vera debía ser interpretada como una imprudencia o como una acción donde el acusado asumió conscientemente el riesgo extremo de provocar una muerte.

En este caso, la Justicia consideró acreditado que Vera conducía un móvil oficial de Tránsito a alta velocidad, cruzando semáforos en rojo durante la madrugada sobre la avenida San Martín, una de las arterias más transitadas de Río Gallegos. Fue en ese contexto que impactó violentamente contra el vehículo en el que viajaba Rodrigo Oyarzo junto a su pareja. El joven mecánico perdió la vida producto del choque y la mujer sufrió lesiones graves.

Para las organizaciones que acompañan a víctimas de violencia vial, el fallo conocido este miércoles representa un precedente histórico dentro de Santa Cruz.

“Desde Estrellas Amarillas, y acá con Belén (Álvarez) de Familias del Dolor, que estamos trabajando juntas en todo lo que tiene que ver el acompañamiento a la familia y todos los casos que tenemos todavía porque imagínense que este es el segundo caso, tercero, nada más de todos los que hay, que es homicidio simple”, manifestó Sanz, aunque reconoció que esperaban una pena mayor, destacó la importancia de la recalificación judicial.

“No, hubiéramos querido más años, pero por lo menos 5 años más adentro creo que queda, pero hemos querido más, pero el hecho de que el homicidio simple es un alivio”, expresó.