“Me lleva a El Bolsón”: inhabilitaron a conductor que grabó a su hija de 9 años manejando un auto en Chubut

El Gobierno de Chubut, por intermedio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, presentó la denuncia ante la autoridad competente luego de que se viralizara un video en el que una menor conducía un vehículo por la vía pública en Lago Puelo, en el que también viajaba otro menor sin cinturón de seguridad.

A raíz de la difusión de las imágenes en redes sociales y medios de comunicación, las autoridades provinciales actuaron de oficio, realizando las tareas de pesquisa necesarias para identificar al conductor y establecer su lugar de residencia.

Con la información recabada, se realizó formalmente la denuncia y se solicitó ante la autoridad competente la inhabilitación para conducir del responsable, medida que fue confirmada por la Jueza de Faltas interviniente.

Controles en rutas chubutenses de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

“El hecho reviste especial gravedad debido a que el conductor, quien contaba con una licencia habilitante, permitió que su hija menor de edad condujera el vehículo por la vía pública, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de terceros. Además, otro menor viajaba en el asiento trasero sin utilizar el cinturón de seguridad”, advirtieron desde el gobierno chubutense.

Desde el Gobierno del Chubut se remarcó que se trata de una conducta irresponsable e inaceptable, especialmente por parte de una persona habilitada para conducir y que, por lo tanto, debe conocer y respetar las normas de seguridad vial.

Asimismo, de manera subsidiaria, se iniciarán las acciones penales que pudieran corresponder, conforme a las circunstancias del hecho y a criterio de las autoridades judiciales competentes.

“De esta manera, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso con la prevención, el control y el cumplimiento de las normas de tránsito, trabajando para proteger la vida y la integridad de todos los usuarios de la vía pública, especialmente de niños y adolescentes”, subrayaron en un comunicado.

La polémica del video

El video viralizado en redes sociales muestra a una niña de nueve años al mando del vehículo mientras su padre registra la situación con su teléfono. Durante la grabación, el otro menor que se encontraba dentro del auto le pregunta al hombre: “Papi, ¿después puedo manejar yo?”.

El padre responde que el niño todavía no llega a los pedales y explica que su hermana sí puede hacerlo porque tiene mayor alcance. La conversación continúa mientras la menor permanece conduciendo y el hombre sigue grabando la escena.

Más adelante, el hombre le pregunta a su hija: “¿Cuántos años tenés?”. La menor responde que tiene “Nueve”. El padre continúa con la grabación y, en tono de complicidad, agrega: “¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”.