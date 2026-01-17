Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Acabo de llegar de pedirle a nuestra Virgencita de Luján que hoy se el día que aparezca Gabi” dijo una vecina de Río Gallegos, en un grupo que, desde hace días, se encuentra trabajando incansablemente para dar con el paradero de un hombre.

Se trata del caso de Gabriel Mileca, un trabajador de Distrigas, con pasado en Pesca y Vialidad Provincial que fue visto por última vez el pasado sábado, en inmediaciones de la obra del Camping Provincial en la zona norte de la capital de Santa Cruz, tras haberse retirado de manera voluntaria del Centro de Salud Mental.

La cara de Mileca ya se encuentra en todos los rincones de Río Gallegos y toda la comunidad sabe que, en caso de ubicarlo, dar inmediato aviso a las autoridades. Esto, en parte, es por iniciativa de vecinos autoconvocados que, de manera espontánea y autogestiva, imprimieron flyers para difundir el caso.

El caso es seguido por La Opinión Austral desde un primer momento, cuando se supo que Mileca había abandonado el edificio, luego de haber pasado en la noche allí, tras ser localizado en la costanera el día anterior y aceptar recibir atención.

El viernes, Vialidad siguió con las tareas hasta entrada la noche. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El trabajador de Distrigas estaba pasando un mal momento, había sido apartado de su cargo tras el cambio de gestión, además de otros problemas personales. Se llegó a recurrir a terapias alternativas para tratar su estado de salud pero no habría sido suficiente.

A mitad de semana hubo novedades sobre el caso. Es que el juez Gerardo Gimenez, a cargo de la instrucción de la causa, recibió a Susana Gugliermo -pareja de Mileca- quien se puso a disposición, indicando que seguirían con las tareas de rastrillaje en busca de indicios que permitieran dar con el hombre.

Además, lamentablemente, hubo contratiempos. Como la demora de los seres queridos de Mileca por parte de la Policía Federal cuando habían ingresado, sin saberlo, en terrenos de la Fuerza Aérea que no están señalizados, cerca del Industrial N°6.

Una huella de una persona descalza, detectada por una voluntaria. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En los trabajos de rastrillajes intervienen fuerzas de seguridad provinciales y federales, además de agentes municipales que prestan funciones de la Guardia Urbana y vecinos de la comunidad.

La hipótesis más fuerte del caso surge del último lugar donde fue visto Mileca. Allí, una persona lo habría visto ingresando al agua. El desaparecido, con pasado en Pesca y Vialidad provincial conoce el terreno como la palma de su mano, por lo que una de las teorías marca que podría haber cruzado el agua hasta llegar a las tierras de un establecimiento rural ubicado del otro lado de la costanera.

En la jornada del sábado, se detectó una gran columna de humo, por ello una patrulla integrada por Bomberos de la Policía de Santa Cruz, e integrantes del área de Incendios Forestales fue hasta el lugar, pensando que podría tratarse de un foco ígneo provocado por Mileca pero, al llegar, los resultados fueron negativos.

El flyer con el rostro de Mileca ya copó todos los rincones de la ciudad. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Otro dato que surgió en las últimas horas fue aportado por una vecina que realizaba un rastrillaje por la zona de la desaparición. Ella dio cuenta de una pisada de una persona descalza, que ubicaría a Mileca en ese lugar, sin poder determinar el día ni el horario.

El jueves, un can especializado de la Policía detectó rastros del vecino en inmediaciones de los 400 Departamentos pero, como se sabe, la mera identificación de un indicio no constituye una prueba. Según pudo saber este diario, en la zona vive una familiar de Mileca y, hasta hace poco, un hermano de él trabajaba en las inmediaciones. A una semana de la desaparición del hombre, surgen más dudas que certezas sobre lo que pudo haber pasado con él y su paradero actual.