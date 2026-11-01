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Un macabro hallazgo conmocionó a Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, luego de que la Policía encontrara el cuerpo de un hombre enterrado en el predio de una antigua estación de servicio. El descubrimiento se produjo a partir de la denuncia de un trabajador del lugar, quien advirtió que una parte del terreno tenía una forma similar a la de una tumba y decidió alertar a las autoridades.

El procedimiento se llevó adelante en el acceso sur de la localidad. Allí, efectivos de la Comisaría 13 comenzaron las tareas de excavación en el sector señalado y confirmaron la presencia de restos humanos.

Al avanzar con el operativo, los investigadores constataron que el cuerpo presentaba signos de una muerte violenta. Las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo forman parte de los elementos que deberán analizar los investigadores para reconstruir las circunstancias del hecho y determinar qué ocurrió antes de que fuera enterrado en ese predio.

Cómo encontraron el cuerpo

La investigación comenzó cuando un trabajador de la antigua estación de servicio observó una irregularidad en el terreno, al presentar una semejanza con una tumba.

Ante la sospecha de que pudiera haber algo enterrado, decidió comunicarse con la Policía. A partir de esa advertencia, efectivos de la Comisaría 13 de Sierra Grande se trasladaron hasta el predio ubicado en el acceso sur y comenzaron a inspeccionar el sector señalado.

Durante las excavaciones se confirmó que debajo de la superficie había un cuerpo humano. Los efectivos encontraron al hombre con las manos cruzadas, los pies atados y la cabeza cubierta por una bolsa. Sobre esta última había una campera oscura.

Otro de los elementos observados durante el procedimiento fue una dentadura postiza que se encontraba intacta junto al cuerpo. La víctima también llevaba puestos borcegos, características que podrían aportar información para avanzar con las tareas de identificación.

Por el momento, no se informó públicamente la identidad del hombre ni cuánto tiempo llevaba enterrado en ese sector. Estos aspectos serán parte de los estudios que realizarán los especialistas.

Trasladaron el cuerpo para realizar pericias

Una vez finalizadas las primeras actuaciones en el predio, los restos fueron retirados y trasladados en bolsas hacia la morgue de Viedma. Allí se realizarán los estudios forenses correspondientes para establecer la identidad de la víctima y determinar las causas del fallecimiento.

Las pericias también buscarán precisar las circunstancias en las que se produjo la muerte y establecer si las lesiones que presenta el cuerpo son compatibles con una intervención violenta de terceros.

La causa quedó bajo la intervención de la Fiscalía de San Antonio Oeste, con la participación de personal de Criminalística, que trabajó en el relevamiento de posibles evidencias en el lugar del hallazgo.

Los investigadores deberán reconstruir cómo llegó el cuerpo hasta la antigua estación de servicio, quiénes podrían haber participado y desde cuándo permanecía enterrado en el predio. La identificación de la víctima será uno de los primeros pasos para avanzar en esas averiguaciones.

Operativo nocturno

En el procedimiento también participaron Bomberos Voluntarios de Sierra Grande. Según confirmó el jefe del cuartel, Javier Quilodrán, el personal colaboró con las tareas mediante la instalación de iluminación en el sector.

Ese aporte permitió que los efectivos y especialistas pudieran continuar trabajando durante la noche y avanzar con la extracción de los restos.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias en la morgue de Viedma, la investigación continúa para determinar la identidad del hombre y esclarecer las circunstancias de su muerte. Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre posibles sospechosos ni sobre las circunstancias previas al hallazgo.