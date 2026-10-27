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A 16 años de la muerte de Néstor Kirchner, cientos de militantes y referentes políticos se reunieron este martes en el mausoleo del cementerio de Río Gallegos para rendirle homenaje y mantener vivo el recuerdo del expresidente. En ese lugar, cargado de significado para la historia política de Santa Cruz, La Opinión Austral dialogó con la diputada nacional Moira Lanesan Sancho, quien compartió sus recuerdos y destacó las huellas que dejó el exmandatario en la provincia y el país.

“Yo iba a primer grado y Néstor ya era intendente. Quizás tuve la oportunidad de verlo dos veces, pero no conozco otro gobierno que haya sido mejor que el de Néstor”, expresó Lanesan al recordar a quien marcó su vida.

En este sentido, la diputada hizo referencia al impacto que tuvo el proyecto político de Kirchner en Santa Cruz y, especialmente, en la identidad de los habitantes de la Patagonia. Para Lanesan, uno de sus principales legados fue demostrar que el origen geográfico no constituye un límite para alcanzar los espacios de mayor responsabilidad política.

“Lo más hermoso que creo que nos dejó fue poder darnos cuenta que los riogalleguenses, que los santacruceños, los sureños, los patagónicos, podemos llegar donde queramos”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la organización colectiva, el arraigo y el reconocimiento de las potencialidades de la provincia como pilares de aquella experiencia política. También remarcó la importancia de sostener una cultura social basada en la solidaridad.

“Siempre sembrando la cultura social, pensando en el otro, siempre pensando en lo colectivo. Creo que esas son las cosas que uno nunca va a dejar que muera aunque pasen los años, lo vamos a seguir extrañando”, afirmó.

Moira Lanesan llamó a recuperar la unidad y la justicia social

También se refirió a la búsqueda de referentes políticos y al reclamo de quienes expresan el deseo de “volver a Perón”. Para Lanesan, la respuesta está en reconstruir los vínculos y dejar de lado las actitudes individualistas.

“Con unidad, con mejorar un poquito el individualismo, con darnos cuenta de que las redes sociales no te llenan los bolsillos”, señaló. Además, advirtió sobre la distancia entre los temas que circulan en las redes y las dificultades cotidianas que atraviesan amplios sectores de la sociedad.

En su análisis, la justicia social debe traducirse en respuestas concretas frente a la pérdida de poder adquisitivo. “Y hoy vemos que la gente tiene hambre, que no puede pagar la luz, que no puede llegar a fin de mes y estamos naturalizando eso”, planteó.

Frente a ese escenario, Lanesan manifestó su expectativa de construir una alternativa política a partir del trabajo conjunto, con la mirada puesta en 2027. “Creo que vamos a poder llegar juntos a 2027, sin juzgar y trabajando colectivamente”, expresó.

La legisladora insistió en que la discusión política debe partir de las necesidades de las personas y de las situaciones de vulnerabilidad que persisten en la comunidad, en lugar de quedar atrapada en comparaciones con gestiones anteriores.

“Si vos tenés a tu alrededor diez personas, dos están cagando de hambre, que no llegan a fin de mes, que no van al colegio, que no pueden pagar remedios, y nos tenemos que preguntar y dejar de pensar en un gobierno anterior en el que fuimos peor, porque no es así”, concluyó.

En el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, el recuerdo de Lanesan puso el foco en dos ejes de su legado: la posibilidad de que la Patagonia alcance protagonismo nacional y la defensa de una política orientada a lo colectivo. Para la diputada, recuperar esos principios requiere unidad y respuestas concretas ante las dificultades sociales y económicas.