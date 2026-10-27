“Para nosotros la utilización de drones nos sirve más que nada para marcar un georreferenciamiento del lugar y sectorizar también las zonas. En este sentido hacemos un barrido en diferentes sectores con estos vehículos no tripulados como para descartar cualquier tipo de anormalidad o movimientos que pueda haber en el lugar”, explicó.

Asimismo, remarcó que el uso de esta tecnología permite brindar apoyo al personal del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) cada vez que lo necesite, en el marco de las tareas que se desarrollan en el terreno.

“Nosotros estamos trabajando con tres drones drones iguales que q lo que hacen es filmar, fotografiar y buscar georreferenciamiento global”, agregó.

Uso de drones en el operativo de búsqueda

Poblete resaltó la preparación del personal que tiene a su cargo el manejo de los equipos aéreos no tripulados que se encuentran operativos durante el dispositivo de búsqueda.

En ese sentido, señaló que los responsables de pilotear estos dispositivos cuentan con la formación y las habilitaciones correspondientes para desempeñar esa tarea.

“Son pilotos de drones que están capacitados y están habilitados para manejar los vehículos aéreos no tripulados”, sostuvo.

Además, destacó que la incorporación de estos recursos tecnológicos permite ampliar la información disponible sobre el área de búsqueda, mediante imágenes aéreas y datos que contribuyen a identificar características del terreno.

“El uso de esta herramienta nos permite acceder a mayores datos, ya sea de vistas aéreas, lugares y distancias”, aseguró.

Por último, el jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur subrayó que la participación de su división no se limita al manejo de los drones, sino que también contempla la provisión de otros recursos necesarios para los equipos que trabajan en Palermo Aike.

“Nuestra división no solamente está trabajando con el manejo de drones, sino que también estamos aportando cualquier otro tipo de elemento que la gente que está trabajando en el lugar, ya sea del GERS o bomberos necesite”, cerró.