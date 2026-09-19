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La Secretaría de Estado de Comercio e Industria, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, emitió este viernes una nueva alerta ante un intento de estafa dirigido a personas vinculadas con el Registro Único Provincial de Actividades Económicas (RUPAE).

Según informó el organismo, terceros se estarían comunicando con proveedores utilizando una imagen de perfil con el logo institucional de “RUPAE Proveedores Santacruceños” y presentándose como parte del organismo provincial.

La advertencia apunta especialmente a evitar que empresas y proveedores entreguen documentación, datos personales o información financiera a través de canales no oficiales.

La Secretaría aclaró que no solicita datos personales, claves, información bancaria ni documentación sensible mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o redes sociales.

Cómo funciona la modalidad detectada

La alerta surgió a partir del aviso de una persona que manifestó haber recibido un contacto de terceros que utilizaban la identidad visual del RUPAE para requerir información en nombre del organismo.

Entre los elementos detectados aparece el uso de un número telefónico con característica correspondiente a la provincia de Buenos Aires, pese a que el registro y sus trámites corresponden a la administración provincial de Santa Cruz.

La utilización de logos, nombres institucionales o imágenes vinculadas con organismos públicos puede generar confusión en quienes reciben los mensajes, particularmente cuando se trata de proveedores que habitualmente deben presentar documentación para mantener actualizada su inscripción.

El Gobierno provincial remarcó que la existencia de una comunicación que utilice la imagen del RUPAE no implica que haya sido emitida por la Secretaría de Estado de Comercio e Industria.

Una modalidad que ya había sido advertida en junio

No es la primera vez durante este año que la cartera provincial alerta sobre intentos de contacto similares. El 1 de junio de 2026, la Secretaría de Estado de Comercio e Industria había informado sobre una situación de características semejantes.

En aquella oportunidad, también se había detectado a terceros que utilizaban una imagen de perfil con el logo de RUPAE Proveedores Santacruceños para intentar requerir información en nombre del organismo. La comunicación oficial señaló entonces que el número utilizado tenía característica de la provincia de Buenos Aires.

En ese antecedente, el número señalado comenzaba con 1138738, según la información difundida en junio.

La reiteración de la modalidad llevó a la dependencia provincial a insistir con la recomendación de verificar cualquier pedido de documentación antes de responder o enviar información.

Dónde se realizan los trámites del RUPAE

El RUPAE es el registro destinado a vincular a los proveedores santacruceños de obras, bienes, insumos y servicios con empresas que desarrollan actividades económicas en la provincia. La plataforma tiene como uno de sus objetivos fortalecer la participación de proveedores locales en las contrataciones.

La información oficial del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria establece canales específicos para realizar consultas y gestionar la inscripción.

Los trámites pueden realizarse de manera presencial en el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, ubicado en Avellaneda 801, primer piso, de Río Gallegos, mientras que determinada documentación puede remitirse al correo electrónico registropyme@minpro.gob.ar. El organismo también publica como contacto telefónico el (02966) 422748, interno 6259, de 9 a 15 horas.

Por ese motivo, ante un pedido recibido por WhatsApp, una llamada telefónica o redes sociales, la recomendación oficial es no entregar documentación ni información sensible sin verificar previamente la identidad de quien realiza el contacto.

Qué información no debe entregarse

La Secretaría de Estado de Comercio e Industria recordó que no solicita por llamadas telefónicas, WhatsApp o redes sociales:

Datos personales.

Claves.

Información bancaria.

Documentación sensible.

Documentación adicional requerida fuera de los canales oficiales.

El organismo recomendó no responder a solicitudes de este tipo y comprobar la autenticidad de cualquier comunicación relacionada con el RUPAE.

En caso de recibir un pedido que genere dudas, la consulta puede realizarse directamente mediante el correo registropyme@minpro.gob.ar, canal indicado por la propia Secretaría para recibir asesoramiento.

El RUPAE y los proveedores santacruceños

El Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas fue creado mediante la Ley 3616 y funciona como una herramienta de identificación y vinculación de proveedores santacruceños. La normativa establece mecanismos destinados a favorecer la contratación de empresas radicadas en la provincia.

La información oficial del registro señala que las empresas proveedoras pueden iniciar su inscripción mediante la ficha correspondiente y remitir la documentación requerida al correo institucional. Si la información es correcta, reciben posteriormente el certificado de inscripción digital.

Precisamente por la documentación y los datos que pueden estar asociados a estos trámites, desde Comercio e Industria remarcaron la importancia de utilizar únicamente los canales institucionales.

La nueva advertencia se conoce este 19 de septiembre de 2026, pocos meses después del primer aviso difundido por el Gobierno provincial, y busca evitar que proveedores o empresas sean inducidos a entregar información a personas que utilizan de manera indebida la identidad del RUPAE.