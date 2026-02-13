Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un viaje familiar para conocer a los pingüinos en la provincia de Chubut terminó en tragedia. Un niño de 6 años murió este jueves por la noche luego de que la camioneta en la que viajaba junto a sus padres y hermanos volcara cuando regresaban de la Reserva Natural Punta Tombo.

El siniestro vial se produjo minutos después de las 20 horas, a unos ocho kilómetros del ingreso al área protegida, en un tramo del camino caracterizado por curvas pronunciadas y sectores de ripio que exigen extrema precaución al conducir.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, la familia se desplazaba en una camioneta Toyota SW4 de color dorado. En el vehículo viajaban seis personas: una pareja de adultos y cuatro menores de edad, todos turistas oriundos de otra provincia que se encontraban de vacaciones en la región.

Según indicó Norberto Torres, segundo jefe de la Comisaría de Rawson, el vuelco se produjo en una curva cerrada que habría sorprendido al conductor. Hasta el momento no se confirmó quién manejaba el rodado al momento del accidente.

El tramo donde ocurrió el hecho combina sectores pavimentados con extensiones de ripio y presenta curvas pronunciadas. Las autoridades señalaron que las condiciones de la ruta no diferían de las habituales, aunque se trata de un camino que requiere máxima atención por parte de los automovilistas.

Traslado de urgencia y fallecimiento

Tras el vuelco, el niño de 6 años sufrió lesiones de extrema gravedad. Debido a que en la zona no hay señal de telefonía móvil, la familia no pudo comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia y recibió asistencia de personas que transitaban por el lugar.

El menor fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Zonal de Trelew. Pese a los esfuerzos médicos, falleció aproximadamente una hora después de su ingreso como consecuencia de los fuertes golpes sufridos en el accidente.

Fuentes policiales confirmaron que el pequeño llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del vuelco.

El estado del resto de la familia

Los demás ocupantes de la camioneta también fueron derivados al centro asistencial para su evaluación médica. Si bien no se difundieron detalles específicos sobre las lesiones, se informó que ninguno de ellos presenta heridas de gravedad extrema y se encuentran fuera de peligro.

La familia regresaba desde la Reserva Natural Punta Tombo hacia la zona costera cuando ocurrió el siniestro.

Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes tanto en el lugar del hecho como sobre el vehículo siniestrado, que fue secuestrado y trasladado para su análisis. La investigación busca establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el vuelco y determinar si existió alguna falla mecánica o si se trató de una pérdida de control en la curva.