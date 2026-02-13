Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inseguridad volvió a ser protagonista en el barrio Procrear de Río Gallegos. Durante la madrugada del viernes 13 de febrero, alrededor de la 1:15 AM, vecinos del sector interceptaron a un joven que, según aseguraron, merodeaba la zona con intenciones de robar vehículos.

De acuerdo al testimonio de residentes, el sospechoso se encontraba acompañado por otros dos jóvenes. Al advertir la presencia de vecinos, los tres emprendieron la huida en diferentes direcciones. Sin embargo, uno de ellos fue alcanzado y reducido por personas del barrio, quienes posteriormente lo entregaron a efectivos policiales.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se escucha a un efectivo policial consultarle la edad al joven, quien evita responder.

Vecinos del barrio Procrear afirmaron que no es la primera vez que observan al sospechoso en actitudes similares. Según indicaron, ya lo habían visto ingresar a patios de viviendas y lo vinculan con el robo de celulares a menores de edad en la zona.

La indignación de los residentes no es nueva. Desde hace tiempo denuncian una creciente ola de robos en el sector, especialmente en comercios y vehículos estacionados en la vía pública.

Debate por la baja de imputabilidad

En medio del malestar vecinal, también salió a colación el reciente debate legislativo sobre la baja de la edad de imputabilidad, que esta semana obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Victorino Cárdenas, vecino de la ciudad, expresó su postura respecto al tema: “Este pibe sabe lo que hace. Anoche los vecinos del barrio Procrear lo atraparon porque andaba robando. Estoy de acuerdo con que los menores que cometen delitos tengan una condena y sean rehabilitados, pero también tenemos que ir por los padres. Hay padres irresponsables que no se ocupan de sus hijos y también deberían responder ante la ley”, manifestó.

Un problema que viene de larga data

La preocupación por la seguridad en el barrio Procrear no es reciente. Ya en abril de 2025, los vecinos advertían sobre la falta de presencia policial y la escasez de recursos en la Comisaría Tercera, que debe cubrir varios barrios con un móvil y seis efectivos por turno.

En aquel momento, residentes denunciaban robos a plena luz del día, sustracción de herramientas desde vehículos y delincuentes que operaban con total impunidad. A través de grupos de WhatsApp como “Vecinos en Alerta”, compartían descripciones de sospechosos y exigían respuestas urgentes.

“Este barrio parece zona liberada”, expresaban entonces, señalando demoras en la llegada de los móviles policiales y una sensación generalizada de abandono.

A comienzos de 2026, el reciente episodio vuelve a poner en agenda la problemática de la inseguridad en Río Gallegos. Los vecinos aseguran estar “hartos” de los robos y reclaman mayor presencia policial y políticas concretas para frenar la ola delictiva.