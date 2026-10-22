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Santiago Felipe Fiocchi, un reconocido empresario de Tierra del Fuego y referente del sector de maquinaria pesada en la Patagonia, murió en un violento vuelco sobre la Ruta Nacional 3. El accidente ocurrió a la altura de la estancia San Luis, entre Río Grande y Tolhuin, y las causas que provocaron el despiste todavía son materia de investigación.

El siniestro vial se registró en el kilómetro 2.868 de la ruta, en un tramo recto que, según los primeros reportes, presentaba buenas condiciones de transitabilidad. Por motivos que aún no fueron establecidos, el conductor perdió el control de su vehículo, que se desvió hacia la banquina de tierra y recorrió varios metros antes de dar varios tumbos.

De acuerdo con la información publicada por el medio local Resumen Policial, sobre el asfalto quedaron marcas de frenada y huellas que permitieron reconstruir parte de la trayectoria del automóvil. Tras abandonar la calzada, el rodado continuó su recorrido por el descampado hasta quedar a casi 100 metros del punto donde se produjo el despiste.

El vehículo, una coupé Toyota 86 GR, terminó apoyado sobre su lateral derecho. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron al conductor sin signos vitales. Según trascendió, Fiocchi llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del impacto.

La muerte del empresario generó conmoción en el ámbito comercial y empresarial de la región, no solo por su trayectoria al frente de una firma con presencia en distintas provincias patagónicas, sino también por la trágica historia familiar que volvió a quedar ligada a la Ruta Nacional 3.

Quién era Santiago Fiocchi, el empresario que murió en la Ruta 3

Santiago Fiocchi estaba al frente de Patagonia Maquinarias, una empresa familiar dedicada a la comercialización de maquinaria pesada y a la administración de concesionarias oficiales de John Deere en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

La compañía tiene presencia en distintos puntos de la Patagonia y desarrolla actividades vinculadas al sector productivo y agroindustrial, con servicios orientados a diferentes segmentos de la economía regional.

Santiago Fiocchi tenía 38 años

El empresario había asumido la conducción del negocio en 2019, luego de la muerte de su padre, Pablo Fiocchi, fundador de la compañía y quien se desempeñaba como socio gerente.

Pablo Fiocchi falleció en mayo de ese año, a los 60 años, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido también sobre la Ruta Nacional 3. Tras aquella pérdida, Santiago quedó al frente de la empresa familiar y continuó con la actividad comercial que su padre había desarrollado durante años en el extremo sur del país.

Siete años después, la familia volvió a sufrir una tragedia vial en el mismo camino. La coincidencia entre ambos episodios profundizó el impacto de la muerte de Santiago y generó pesar entre quienes conocían su trayectoria empresarial en la región.

Mientras avanzan las actuaciones para esclarecer el accidente, los investigadores deberán determinar qué provocó que el Toyota 86 GR abandonara la calzada y terminara volcado a varios metros de la ruta.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas del despiste. Las marcas de frenada y las huellas observadas en el lugar forman parte de los elementos que podrían contribuir a reconstruir la secuencia del siniestro.