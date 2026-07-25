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Una tragedia vial conmociona a la provincia de Neuquén. Una niña de 9 años murió este viernes por la tarde tras el despiste y posterior caída de la camioneta en la que viajaba junto a su padre sobre la Ruta Nacional 237. El hombre sobrevivió al impacto, fue trasladado al Hospital de Bariloche y permanece internado con lesiones de gravedad, en estado de shock y preguntando de manera constante por su hija, sin conocer aún el desenlace fatal.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:30 en el kilómetro 1560 de la Ruta Nacional 237, en el sector conocido como arroyo Chacabuco o Limay Chico, entre Bariloche y Collón Curá.

Por causas que todavía son materia de investigación, una camioneta Renault Duster que circulaba en sentido desde Bariloche hacia Collón Curá se despistó, salió de la calzada y terminó dentro del cauce del arroyo ubicado junto a la ruta.

Como consecuencia del fuerte impacto, la menor falleció en el lugar, mientras que su padre fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que lo trasladó de urgencia al Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche.

El padre permanece internado y pregunta por su hija

De acuerdo con el último parte médico, el hombre permanece internado en sala general, consciente y con signos vitales estables, aunque presenta un cefalohematoma en el cráneo y una fractura vertebral a la altura de la vértebra dorsal D11, por lo que continúa bajo observación.

Los profesionales que lo atienden también informaron que presenta lagunas de memoria y no logra reconstruir lo sucedido antes del accidente.

El aspecto que más conmueve a quienes siguen de cerca el caso es que el paciente permanece en un profundo estado de shock emocional.

Desde el equipo médico indicaron que “durante su permanencia en el nosocomio, únicamente consulta en forma reiterada por el estado de su hija”, reflejando que aún desconoce que la niña perdió la vida en el accidente.

La autopsia será realizada en Neuquén capital

Fuentes policiales confirmaron que el examen forense al cuerpo de la menor será realizado este domingo en la morgue judicial de Neuquén capital.

La autopsia buscará establecer con precisión las causas del fallecimiento, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para reconstruir la mecánica del siniestro.

Qué se sabe sobre el accidente en la Ruta 237

El operativo de emergencia se desarrolló en medio de condiciones climáticas desfavorables, lo que dificultó la llegada de los primeros efectivos policiales.

El comisario inspector Miguel Ángel Poblete, coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, explicó cómo encontraron la escena.

“Al llegar personal policial del Departamento Nahuel Huapi, en primera instancia, ya un hombre había sido trasladado por el SIEN hacia la ciudad de Bariloche, y se constata la presencia del cuerpo sin vida de una menor de edad. Al parecer había sido asistida previamente por personas que habrían presenciado el siniestro”, señaló.

Policías, bomberos y equipos sanitarios realizaron las tareas de rescate y comenzaron las primeras pericias para determinar qué provocó el despiste.

La principal hipótesis que investigan los peritos

Hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre la dinámica del accidente.

Según explicó el comisario Poblete, la camioneta descendía desde Bariloche hacia Collón Curá cuando abandonó la cinta asfáltica.

“Al parecer, el vehículo no dio un tumbo, sino que se despistó y pasó por el lateral derecho del puente, terminando dentro del arroyo”, sostuvo.

Los investigadores también intentan establecer si el conductor perdió el control al morder la banquina, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada.

En ese sentido, el jefe policial agregó: “Testigos dicen que vieron el cuerpo a unos 20 metros de donde estaba el vehículo y él del otro lado sentado. Se ve que, en estado de shock o inconsciencia, el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla”.

No obstante, aclaró que esa reconstrucción surge de testimonios preliminares y deberá ser corroborada mediante las pericias accidentológicas.

Lluvia, nieve y banquinas con aguanieve

El accidente ocurrió durante una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas en la región cordillerana.

Al momento del siniestro, la calzada se encontraba mojada, había sectores con aguanieve y nieve acumulada sobre las banquinas.

Respecto de esas condiciones, el comisario indicó: “Estaba lloviznando y había nieve sobre la banquina”, aunque aclaró que “la visibilidad era buena en este tramo”.

Si bien el mal tiempo es uno de los factores que analizan los investigadores, todavía no existe una conclusión definitiva sobre qué originó el despiste.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades y reconstruir con precisión los últimos minutos previos al trágico accidente que terminó con la vida de la niña de 9 años y dejó a su padre internado, con graves heridas físicas y un profundo estado de shock emocional.