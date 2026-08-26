La incertidumbre y la angustia no dan tregua en las calles de Río Gallegos. Ya transcurrieron 19 días desde la última certeza sobre el paradero de Alfredo Morales Roa, el querido vecino de 81 años que permanece intensamente buscado por las fuerzas de seguridad y, fundamentalmente, por una familia que no baja los brazos. En los estudios de LU12 AM680, sus nietos Franco Paredes y Roberto Paredes compartieron el estado actual de los operativos, reconstruyeron la cotidianeidad del abuelo y lanzaron un apremiante llamado a la solidaridad comunitaria.

Alfredo Abel Morales Roa tiene 81 años de edad. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La determinación familiar quedó en evidencia con la llegada de Franco desde la zona norte de la provincia para sumar brazos a la causa de manera permanente. Ante los micrófonos, el joven explicó el motivo de su traslado a la capital santacruceña: “Desde el momento de la denuncia del extravío de mi abuelo, que fue el día 7, decidí venirme directamente para poder dar una mano, ayudar y cooperar en lo que haga falta. Estoy yendo y viniendo por el tema del trabajo, pero ahora pedí una licencia para poder enfocarme directamente en esto y encontrarlo, que es lo principal”.

En lo que respecta al avance estricto de las actuaciones judiciales y policiales, el trabajo codo a codo con la Comisaría Seccional Sexta y la División de Investigaciones (DDI) ha sido ininterrumpido. Sin embargo, el mapa de la investigación sufrió modificaciones en los últimos días tras el descarte de pistas falsas o erróneas que habían cobrado fuerza en las redes sociales.

Al respecto, Roberto Paredes detalló cómo se encuentra la línea temporal de la búsqueda: “Estamos constantemente hablando con la policía, tenemos todos los contactos de la sección sexta y de la DDI. Lo último que tenemos es una cámara cerca de su casa, yendo a su domicilio el día 25“. Asimismo, sobre los peritajes del material audiovisual acumulado, precisó: “La DDI estuvo haciendo recorridos, pidiendo cámaras y haciendo el sondeo completo alrededor del barrio; lo último que se pudo conseguir fue eso, una cámara del barrio viendo que el abuelo vuelve. Teníamos un dato anterior del 3 de agosto del día del casino, que salió a través de Facebook. Se recabó información bajo todo el protocolo y hace un par de días atrás ratificamos y descartamos ese dato. Así que volvimos para atrás de nuevo al día 25, que fue la última vez que se lo vio”.

La última imagen de Morales Roa en un supermercado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Para comprender la dimensión de la ausencia, sus nietos trazaron una radiografía entrañable de la vida cotidiana de Alfredo, un hombre plenamente integrado al tejido social de su vecindario a través del cuidado del medio ambiente y los animales. “Su vida cotidiana eran sus gatitos, su casa y sus árboles. Lo que solía hacer era cuidar sus plantas y árboles, e incluso las de los vecinos de alrededor. Hablando con los vecinos, te decían: ‘No, este árbol me lo plantó tu viejo’. Además, hacía el mantenimiento de todo lo que plantaba, iba y lo regaba. Hace poquito había plantado en el Cenín número uno e iba todo el tiempo a regarlo, estaba muy pendiente de eso”, recordaron con emoción.

Frente al paso del tiempo y las inclemencias climáticas que azotaron a la ciudad durante las fechas clave, la familia maneja sus propias corazonadas e hipótesis, convencidos de que Alfredo puede estar al resguardo de algún par de su misma franja etaria. “Tiene 81 años y en algún lapso de los días en que no se lo vio pudo haber pasado algo. Yo tengo la intuición de que debe estar con alguien de su misma edad. Sabiendo que en el lapso en que él se pierde fue con el tema de la nieve y el frío que hubo, capaz que alguien lo pasó a buscar, lo llevó a su casa y está ahí. Con todo lo que está pasando, empezamos a hacer recorridos paralelos con la policía y me encuentro con que la gente no sabe, no está al tanto de la situación”, expresaron durante la entrevista.

Franco Paredes hablando al micrófono de LU12 AM680. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Esa desconexión detectada en el puerta a puerta encendió las alarmas de los allegados, quienes observaron con preocupación cómo la desinformación o la falsa creencia de que el caso ya estaba resuelto paraliza el aporte de testimonios valiosos. Sobre este obstáculo en la vía pública, manifestaron: “Hay mucha gente que no ve redes sociales o que no está al tanto, y la intención de esto es seguir generando difusión para demostrar que él sigue estando perdido, porque hay quienes piensan: ‘Ah, yo pensé que ya lo habían encontrado’. Ayer estuvimos con amigos de él de hace años que no lo ven y nos dijeron que no tenían idea. Estamos pegando folletos en todos lados y hablando con la gente. Llegamos a la conclusión de que necesitamos salir en los medios para que la gente conozca que sigue perdido y nos dé una mano. Cualquier dato, por más chico que sea, nos ayuda a saber si alguien lo vio después del 25 y en dónde“.

Roberto Paredes, nieto de Alfredo Morales Roa, durante la entrevista.FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Ante la inquietud sobre si la búsqueda traspasó los límites de la ciudad capital hacia otras localidades santacruceñas o puestos limítrofes, el protocolo operativo descartó prontamente cualquier viaje o traslado del adulto mayor fuera del radio urbano. Sin embargo, las tareas territoriales de la familia no se detienen. “Ayer estuvimos haciendo un sondeo en la parte de detrás del cementerio, en APAP, Codepro y demás, porque él antes tenía una casa ahí. Encontramos gente viejita de su edad que lo conocía y no sabía nada. Hoy estaremos por la parte de Belgrano visitando y pegando folletería en los comercios. La idea es darle difusión activa para que la gente coopere, sea un poco más empática y no tenga miedo de ir a la policía por pensar que se va a inmiscuir”, señalaron respecto a las zonas relevadas.

En cuanto a las comprobaciones en los puntos de egreso de Río Gallegos, aclararon que la hipótesis de un viaje no tiene asidero formal: “En teoría no, porque lo primero que hizo la policía al desaparecer fue preguntar en frontera y en el aeropuerto para cerrar esa posibilidad”. No obstante, la acción preventiva se extenderá a otras ciudades del interior provincial para multiplicar las miradas. Al respecto, Franco añadió: “Estaba pensando ayer en darle difusión también allá en Caleta. Si alguien lo vio, que no tengan miedo, porque ayer encontré mucha gente que tiene miedo de dar información. Pero esto es una ayuda de la comunidad, pedimos que sean un poquito más empáticos y cooperen”.