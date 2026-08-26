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Una mujer protagonizó un vuelco durante la mañana de este miércoles en la Autovía 17 de Octubre de Río Gallegos, en un sector cercano a la planta transmisora de LU12. El vehículo terminó volcado luego de que la conductora perdiera el control al intentar doblar, en una zona donde las condiciones meteorológicas favorecieron la formación de hielo sobre la calzada.

Según la información brindada por personal policial, la mujer circulaba sola. A pesar de la fuerza del impacto, pudo salir del vehículo y caminar por sus propios medios.

“Según lo que nos comentaba la señora, al querer doblar por esta parte, al auto se le fue producto de la escarcha y terminó volcando”, explicaron desde el lugar.

El episodio ocurrió durante una mañana marcada por las bajas temperaturas y la humedad. Sobre el asfalto podía observarse una fina capa que hacía que la superficie presentara condiciones especialmente resbaladizas.

En ese contexto, desde el lugar se hizo referencia a la denominada “escarcha negra”, un término utilizado comúnmente para describir el fenómeno conocido como hielo negro o black ice.

Qué es la escarcha negra o hielo negro

Aunque suele denominarse “escarcha negra”, técnicamente se trata de una fina capa de hielo transparente que se forma sobre el pavimento cuando las temperaturas descienden por debajo de los cero grados.

Su principal peligro está justamente en que puede resultar muy difícil de distinguir. El hielo es tan delgado y transparente que permite observar el color oscuro del asfalto a través de la superficie congelada.

Por esa razón, a simple vista la calzada puede parecer simplemente húmeda o mojada, cuando en realidad existe una película de hielo capaz de reducir de manera significativa la adherencia de los neumáticos.

El fenómeno también puede ser especialmente peligroso para peatones, ya que una persona puede interpretar que el suelo está húmedo sin advertir que existe una superficie congelada.

En el caso del vuelco ocurrido en la Autovía 17 de Octubre, las condiciones descriptas en el lugar coinciden con un escenario propicio para la aparición de este tipo de hielo: temperaturas muy bajas, humedad y una superficie de circulación expuesta al enfriamiento.

Por qué el hielo negro parece ser de color oscuro

El nombre puede resultar engañoso porque el hielo propiamente dicho no es negro. La denominación está relacionada con la manera en que se observa sobre la superficie.

Al ser una capa muy fina y transparente, el hielo permite que se vea el pavimento que está debajo. Como el asfalto suele ser oscuro, la superficie congelada mantiene visualmente ese aspecto.

Por eso, para un conductor, una zona con hielo negro puede parecer una parte más del asfalto mojado.

Esta característica convierte al fenómeno en un riesgo particular durante las primeras horas de la mañana y en aquellos sectores donde las temperaturas permanecen bajo cero durante varias horas.

“El clima está húmedo y esta mañana estuvo muy fría, entonces en la calle se puede notar también una escarcha, una escarcha un poco negra”, se explicó durante la cobertura del accidente.

Cómo se forma el hielo negro sobre el asfalto

La formación del hielo negro está vinculada principalmente con la combinación de humedad y temperaturas bajo cero.

Cuando existe agua sobre una superficie cuya temperatura se encuentra por debajo del punto de congelación, esa humedad puede congelarse rápidamente y generar una película de hielo.

El agua puede provenir de diferentes fuentes: lluvia, rocío, niebla, nieve derretida o incluso humedad acumulada sobre la calzada.

Una vez que la superficie pierde suficiente temperatura, esa humedad puede congelarse y generar una capa fina que se adhiere al pavimento.

En las rutas y calles, el fenómeno puede aparecer con mayor frecuencia durante las horas más frías, particularmente entre la noche y el amanecer.

También es habitual que se presente en sectores donde las condiciones térmicas favorecen que el pavimento permanezca más frío que otras zonas.

Curvas, sectores de sombra y puentes: dónde puede aparecer

El hielo negro no necesariamente se distribuye de manera uniforme sobre una ruta o una calle. Puede concentrarse en determinados puntos donde las condiciones de temperatura y humedad favorecen su formación.

Las curvas constituyen un sector de especial riesgo porque una pérdida repentina de adherencia puede hacer que el vehículo se desplace hacia el exterior de la calzada.

También puede aparecer en sectores de sombra, donde el pavimento recibe menos radiación solar y permanece congelado durante más tiempo.

Los puentes y pasos elevados son otros puntos donde puede generarse hielo con mayor facilidad, debido a que el pavimento está expuesto al frío tanto desde arriba como desde abajo.

En todos estos casos, la superficie puede presentar un aspecto similar al de una calzada mojada, sin que resulte evidente para quien conduce que existe una película de hielo.

Qué le pasó a la conductora tras el vuelco

Luego del accidente, la mujer recibió asistencia en el lugar. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, presentaba heridas que en principio serían leves.

“Si bien fue un golpe fuerte, podía caminar, nos dijo el policía”, se informó tras el vuelco.

Sin embargo, la conductora manifestó encontrarse mareada y existía la posibilidad de que hubiera sufrido un golpe en la cabeza. Por ese motivo se dispuso su traslado al Hospital Regional de Río Gallegos.

“Nos comentaba que la señora estaba un poco mareada, entonces la han llevado y que en este momento le están realizando placas en el Hospital Regional de Río Gallegos”, se indicó.

El traslado permitió que los profesionales médicos evaluaran su estado y descartaran lesiones de mayor gravedad como consecuencia del impacto.

Tránsito cortado por el vuelco en Río Gallegos

Tras el accidente, el tránsito quedó interrumpido en la Autovía 17 de Octubre, a la altura de la planta transmisora de LU12.

El corte se realizó mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se trabajaba sobre el vehículo que había quedado volcado sobre la calzada.

“Está cortado el tránsito en la Autovía 17 de Octubre a la altura de la planta transmisora de LU12 por este vuelco que fue hace minutos nada más”, se informó desde el lugar.

La interrupción generó complicaciones para quienes circulaban por ese sector durante la mañana.

Cómo conducir ante la presencia de hielo negro

La principal dificultad frente al hielo negro es que puede no ser visible. Una superficie que parece simplemente mojada puede presentar una adherencia muy inferior a la habitual.

Ante temperaturas bajo cero, los conductores deben extremar las precauciones, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores donde exista humedad.

Reducir la velocidad, aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante y evitar maniobras bruscas son algunas de las medidas que permiten disminuir el riesgo.

También resulta importante realizar las maniobras de manera progresiva. Frenadas repentinas, aceleraciones fuertes o movimientos bruscos del volante pueden provocar una pérdida de control cuando los neumáticos circulan sobre una superficie congelada.

En curvas, la precaución debe ser todavía mayor, ya que una pérdida de adherencia puede producir un desplazamiento inesperado del vehículo.

El frío y la humedad, una combinación peligrosa

El vuelco registrado este miércoles en la Autovía 17 de Octubre vuelve a poner el foco sobre las condiciones de circulación que pueden presentarse en Río Gallegos durante las jornadas de temperaturas extremas.

La combinación de frío, humedad y pavimento puede generar superficies congeladas que no siempre son perceptibles a simple vista.

En este caso, las primeras informaciones apuntaron a la escarcha como el factor que habría provocado que el automóvil perdiera el control cuando la conductora intentó doblar.

La mujer pudo salir del vehículo y caminar luego del impacto, pero fue trasladada al Hospital Regional de Río Gallegos por precaución ante los mareos y el posible golpe en la cabeza.

El episodio también dejó una advertencia para quienes deban circular por rutas y avenidas de la ciudad durante las primeras horas del día: cuando las temperaturas están por debajo de cero y existe humedad, una calzada que aparenta estar simplemente mojada puede esconder una fina capa de hielo prácticamente invisible.