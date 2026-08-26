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La joven de 22 años que había desaparecido tras salir de un boliche en Río Gallegos fue encontrada horas después en una cantera del barrio Los Lolos. Ahora se conoció un nuevo dato que cambia el curso de la investigación: Agustina Ríos sufrió una herida de arma blanca en el lado derecho del cuello y debió ser operada. Los investigadores buscan determinar qué ocurrió.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a La Opinión Austral que la lesión se encontraba entre la mandíbula y la clavícula y, por la gravedad y el impacto de la herida, tuvo que ingresar a quirófano para ser intervenida. Esa situación derivó en el pedido de dadores de sangre grupo 0 positivo que realizó su familia.

Además, se detectaron otras heridas en el cuerpo de la joven que inicialmente fueron consideradas compatibles con un posible forcejeo, por lo que una de las hipótesis que se analizaba era la posibilidad de una agresión. Sin embargo, de acuerdo con fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral, el médico forense habría considerado que algunas de las lesiones podrían corresponder a autolesiones, por lo que esa línea de investigación también se encuentra bajo análisis.

Con el avance de las pericias surgieron nuevos elementos. Fuentes policiales señalaron a este medio que “está rara la causa y las declaraciones son confusas, seguimos trabajando”, mientras se intenta reconstruir qué ocurrió desde que Agustina salió del boliche hasta que fue encontrada.

Una de las líneas que se intenta establecer es que Agustina podría haberse retirado del boliche por propia voluntad junto a un grupo de conocidos. Lo que todavía no está claro es qué sucedió después.

La desaparición de Agustina

Agustina había sido vista por última vez alrededor de las 5:45 del domingo, cuando estaba en un boliche ubicado sobre la autovía. Según fuentes, les dijo a sus amigos que iba al baño y, desde entonces, se perdió su rastro.

Tras la denuncia, la Policía puso en marcha un operativo de búsqueda con intervención de la Comisaría Segunda y personal de Investigaciones. “Se efectuaron las diligencias de estilo, dimos conocimiento al resto de las unidades y se inició un dispositivo de búsqueda”, señaló el comisario Cristián Garay, jefe de la Regional Sur, en diálogo con La Mañana de LU12.

Según trascendió, la joven fue localizada durante la madrugada del lunes en una cantera cercana a la calle Simona Recia Poveda, en el barrio Los Lolos, un sector alejado del boliche donde había sido vista por última vez. Un amigo la encontró y la trasladó hasta el Hospital Regional Río Gallegos. En el lugar también se encontró un cuchillo con la que se habrían producido las lesiones.

“El personal de la Comisaría Segunda está tratando de determinar las circunstancias en las que fue encontrada”, señaló Garay y agregó: “Gracias a Dios está estable. La están atendiendo. Ha aparecido, que es lo fundamental”.

“Ahora toca a la parte judicial establecer bien cuáles fueron los motivos y qué es lo que ha sucedido en este tiempo que ha estado ausente”, manifestó.

Con la confirmación de la herida en el cuello y las demás lesiones, esas horas cobran una nueva dimensión para los investigadores.

Agustina deberá brindar su testimonio ante el personal del Juzgado de Instrucción N° 3, que se encuentra a cargo de la causa, cuando su estado de salud lo permita. También serán claves la pericia del teléfono celular, los testimonios de quienes estuvieron con Agustina antes de su desaparición y las personas que puedan aportar información sobre sus movimientos posteriores. También se buscará establecer si existió un forcejeo y cómo llegó hasta la cantera donde fue encontrada.

La investigación continúa y será la Justicia la que determine qué ocurrió con Agustina durante el tiempo en que permaneció desaparecida.