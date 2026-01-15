Mientras avanzan las horas y la angustia se vuelve cada vez más pesada, la familia de Gabriel Mileca, el vecino de Río Gallegos desaparecido desde el sábado pasado, mantiene firme un pedido que se repite como un mantra en cada punto de búsqueda: que no se detenga el operativo y que no se apague la esperanza. Este jueves, en el denominado “punto cero” de los rastrillajes, sus hermanos, hijos y allegados volvieron a estar presentes desde temprano, acompañando el despliegue policial y sumándose activamente a las tareas en distintos sectores de la ciudad y zonas rurales aledañas.

Laura Mileca, hermana de Gabriel, fue una de las voces que expresó con claridad el sentimiento familiar. Con un mensaje directo y cargado de emoción, pidió que la búsqueda continúe sin pausas y destacó el compromiso de quienes están trabajando en el terreno. “No dejen de buscarlo”, reclamó en declaraciones a La Opinión Austral, al tiempo que agradeció los recursos y el esfuerzo que la Policía de Santa Cruz viene destinando al operativo.

Durante la jornada del jueves, el punto cero volvió a ser un espacio de encuentro, de espera y de coordinación. Allí estuvieron Celeste Mileca junto a su pareja, Jonathan Alvarado, y una de las hijas de Gabriel, Luján Mileca, también acompañada por su pareja. Todos ellos habían participado de un rastrillaje que comenzó en las primeras horas de la madrugada y se extendió hasta alrededor de las 8 de la mañana. Tras unas pocas horas de descanso, regresaron antes del mediodía para continuar colaborando.

Cerca de las 13 horas, al mismo lugar arribaron Theo Mileca, otro de los hijos de Gabriel, junto a Luján Mileca, hermana del hombre desaparecido. Ambos venían de participar en un nuevo recorrido en la zona de la estancia Bella Vista, donde se sumó un perro especializado proveniente de un área especializada del interior de Santa Cruz, en el marco de un refuerzo de las tareas de rastreo con canes entrenados para este tipo de situaciones.

Los familiares de Mileca en el punto cero. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La presencia constante de la familia en cada sector donde se despliegan los operativos no pasa desapercibida. Lejos de limitarse a esperar noticias, los Mileca recorren campos, caminos y sectores costeros, se informan sobre cada línea de búsqueda y mantienen contacto permanente con las autoridades. En ese contexto, remarcan su agradecimiento por el trabajo policial, aunque insisten en que el esfuerzo debe sostenerse hasta dar con Gabriel.

Minutos antes, la última pareja de Gabriel también se había manifestado públicamente para reclamar a las autoridades que se intensifiquen las acciones y que aparezca con vida. Sus palabras se sumaron a un clima de fuerte conmoción social que atraviesa a Río Gallegos, donde el caso mantiene en vilo a vecinos, organizaciones y grupos que, de distintas maneras, colaboran con la búsqueda.

Luján Mileca, una de las hijas, dejó además un mensaje dirigido a toda la comunidad. Pidió que no se naturalice la ausencia ni se pierda de vista que Gabriel sigue desaparecido. “Que los vecinos recuerden que Gabriel no está y que hay que seguir buscándolo”, expresó, apelando a la memoria colectiva y a la solidaridad que suele emerger en la ciudad en momentos críticos.

La búsqueda continúa activa en distintos frentes, con rastrillajes terrestres, apoyo de canes especializados y la presencia sostenida de efectivos policiales.

Por su lado, el comisario inspector, Cristian Garay habló con el móvil de exteriores de LU12 AM680 y dijo: “hemos estado todos estos días con mucho recurso humano, logístico, este distintas áreas de la Policía provincial y también de por ejemplo, Protección Civil, ha estado trabajando eh gente de la Secretaría de Pesca. La realidad es que ha habido un gran movimiento con el fin de poder localizar esta esta persona”.

Sobre la intervención judicial y el chequeo de dato, indicó “a partir del sábado se dio intervención al juzgado de instrucción N°3, o sea, que hay intervención judicial respecto a a esta desaparición. A partir de eso se lleva adelante un expediente judicial que en este en este caso lo tenía la Comisaría Primera. Hemos chequeado información este a través de de la división de investigaciones este con relevamiento de cámaras y demás para poder confirmar o descartar los datos que aportan los vecinos”.

Cristian Garay hablando con La Opinión Austral. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En otro tramo de la entrevista, Garay se refirió a la colaboración ciudadana: “Estamos agradecidos a la ciudadanía por toda esta solidaridad que ha mostrado al ayudar aportando drones, vehículos, vuelo de avionetas del aeroclub y vecinos autoconvocados. Lamentablemente al día de hoy (por el jueves) no hemos tenido resultados positivos, pero se genera un despliegue por distintos sectores”.

Sobre los hallazgos en el ‘punto cero’ y el protocolo expresó “Encontramos aquí algunos rastros de pisadas en la costa. Desde ese mismo momento se convoca a personal de rescate y salvamento de la Superintendencia de Bomberos, personal de la Comisaría Primera y Sexta. A partir de ahí se activa un protocolo donde interviene la escuela de cadetes, la división de canes y la gente de operaciones”.