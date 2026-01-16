Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La búsqueda de Gabriel Mileca sumó en las últimas horas un avance significativo. Este jueves, alrededor de las 16:40, se desplegó en la capital santacruceña un operativo de búsqueda K9 que permitió detectar rastros odoríferos del joven en el barrio 400 departamentos, uno de los sectores del macro centro de Río Gallegos.

El procedimiento fue llevado adelante por una unidad especializada en rastreo específico, con intervención de personal capacitado y un can entrenado para la localización de personas desaparecidas. La marcación positiva obtenida constituye un elemento relevante para la causa, ya que confirma que Mileca estuvo físicamente en un punto determinado de la ciudad.

Despliegue del operativo K9

El operativo se desarrolló bajo un protocolo técnico estricto, propio de las búsquedas con canes especializados. El trabajo se realizó en binomio, es decir, con la coordinación permanente entre el guía humano y el perro de rastreo.

En esta oportunidad, el procedimiento estuvo a cargo del Subcomisario Cussi, junto a su equipo, y del can “Pampa”, un perro entrenado específicamente para el seguimiento de rastro humano individualizado.

La zona de intervención correspondió al área céntrica de la ciudad, con foco en el barrio 400 departamentos, donde se habían definido puntos de interés para la investigación.

Técnica de toma de olor y cadena de custodia

Para iniciar el rastreo, se aplicó la técnica de olor primario, uno de los métodos más precisos dentro de las búsquedas K9. Se utilizó una prenda de vestir perteneciente a Gabriel Mileca, previamente secuestrada, lo que permitió obtener un olor de referencia confiable.

Según se informó, durante todo el procedimiento se garantizó la cadena de custodia, evitando cualquier tipo de contaminación ambiental que pudiera alterar el trabajo del can o generar falsos positivos. Este aspecto resulta clave para la validez técnica del hallazgo.

La marcación positiva en un monoblock

Una vez iniciado el rastreo, el can “Pampa” desarrolló una búsqueda activa con línea definida y tracción sostenida, un indicador que los especialistas interpretan como señal de alta intensidad odorífera.

El seguimiento condujo de manera directa hasta un monoblock ubicado en la intersección de Ameghino y Pasaje Policía del Territorio. Al llegar al lugar, el perro ingresó por el acceso principal del edificio y recorrió el perímetro interno, realizando chequeos laterales característicos de una confirmación de rastro.

Este comportamiento permitió establecer la presencia de trazas odoríferas residuales de Gabriel Mileca en ese punto específico, lo que confirma que el joven estuvo allí en algún momento.

Conclusión técnica del procedimiento

Desde el punto de vista operativo, la conclusión fue clara: si bien el rastro no logró consolidarse en un trayecto continuo de salida del edificio, la marcación positiva obtenida es suficiente para afirmar que Mileca estuvo físicamente en el monoblock señalado.

Cristian Garay hablando con La Opinión Austral. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Este tipo de resultado no implica necesariamente el destino final de la persona buscada, pero sí aporta un dato concreto y verificable que puede orientar nuevas líneas de investigación y futuros rastrillajes.

Qué es un operativo de búsqueda K9

Un operativo de búsqueda K9 es una acción especializada que emplea perros entrenados para tareas de detección y localización. La sigla K9 proviene de la palabra “canino” y se utiliza a nivel internacional para identificar a estas unidades.

Los perros K9 trabajan siempre en binomio con un guía humano y pueden ser entrenados para múltiples funciones: búsqueda de personas desaparecidas, localización de sustancias ilegales, detección de explosivos, hallazgo de restos humanos o rescates en estructuras colapsadas.

En el caso del rastreo específico, como el realizado en la búsqueda de Gabriel Mileca, el can sigue un olor individual determinado, lo que permite reconstruir recorridos y confirmar presencias en lugares puntuales.

Un dato clave que renueva la investigación

El hallazgo de rastros en el barrio 400 departamentos representa un avance concreto dentro de una búsqueda que mantiene en vilo a la comunidad y que hasta el momento tenía como última pista firme el punto 0 de búsqueda en la costanera a la altura de las obras del camping provincial, detrás del Club Hípico.

Mileca corriendo por la laguna Ortíz. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Mientras tanto, la investigación sigue en curso, con la marcación positiva del operativo K9 como uno de los elementos más firmes incorporados hasta el momento en la causa por la desaparición de Gabriel Mileca.

