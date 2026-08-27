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Lo que debía ser una jornada de celebración por la asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista de Puerto Deseado comenzó con un fuerte golpe para el espacio político. Durante la madrugada de este miércoles, la sede partidaria ubicada sobre calle Fasioli fue víctima de un robo y, horas más tarde, sus integrantes debieron afrontar la situación mientras se preparaban para el acto de asunción.

Durante la tarde, Mateo Brunetti asumió como presidente del Partido Justicialista de Puerto Deseado, en el marco de la renovación de autoridades partidarias para el período 2026-2028. La jornada marcaba el inicio de una nueva etapa para el espacio, con el compromiso de fortalecer la participación, mantener abiertas las puertas del partido y continuar el trabajo junto a la comunidad.

En el marco de la asunción, Brunetti había destacado el desafío de conducir el PJ local y sostuvo: “Lo hacemos con una convicción muy clara: seguir construyendo un PJ abierto, presente y cerca de nuestra comunidad”.

Integrantes del Partido Justicialista de Puerto Deseado durante la jornada de asunción de las nuevas autoridades

“Las puertas del Partido Justicialista están abiertas para todos los compañeros y compañeras que quieran acercarse, participar, aportar ideas y militar por el Puerto Deseado que queremos. Tenemos mucho por hacer. Y lo vamos a hacer juntos”, expresó.

Mateo Brunetti firma el acta de asunción como presidente del Partido Justicialista de Puerto Deseado.

Sin embargo, el día de la asunción comenzó de una manera muy diferente a la esperada. Al llegar temprano a la sede para preparar la actividad, los integrantes del partido se encontraron con que durante la madrugada habían ingresado delincuentes y se habían llevado distintos elementos del lugar.

“Nos robaron todo”

En diálogo con el medio local Alma de Radio – 94.3 FM RIA, Brunetti relató cómo fue el robo que empañó el día.

“Lamentablemente, hoy teníamos la asunción de autoridades del partido. Cuando llegamos temprano para acomodar todo, nos encontramos con que nos robaron todo”, expresó.

El concejal remarcó que la frase no era una exageración y comenzó a enumerar los elementos sustraídos de la sede: “Televisor, computadora, las pavas eléctricas, la cafetera, la grasa con la que usamos para hacerle torta frita a los chicos. Todo”, manifestó.

Según explicó, los delincuentes ingresaron luego de forzar las dos puertas de la sede y también accedieron al despacho. El hecho fue denunciado y quedó bajo investigación de la Policía, el gabinete criminalístico y la Justicia.

La cocina de la sede del Partido Justicialista, completamente revuelta tras el ingreso de los delincuentes.

A pesar del robo, las autoridades partidarias decidieron mantener la actividad prevista y concretar la asunción. Brunetti reconoció que se trataba de una jornada que debía ser de festejo, pero que inevitablemente quedó atravesada por la bronca y la preocupación.

El dirigente también destacó la actuación del personal policial que llegó en tiempo y forma, al gabinete criminalístico y a la Justicia.

Brunetti reclamó más recursos para la seguridad en Puerto Deseado

El robo en la sede partidaria volvió a poner en el centro de la discusión la situación de la seguridad en Puerto Deseado. Brunetti sostuvo que el episodio se suma a otros hechos ocurridos recientemente y cuestionó la falta de recursos para la prevención del delito.

“Yo, como concejal, le he pedido al ministro de Seguridad varias cosas. Le he pedido insumos para que la seguridad, la prevención que tiene que hacer la Policía la pueda hacer”, afirmó.

También reclamó mayor cantidad de personal policial y móviles para la localidad, y aseguró que desde el Concejo Deliberante se vienen realizando pedidos en ese sentido.

“Acá hay falta de política pública. Sentí como una ausencia del Estado”, sostuvo Brunetti, quien consideró que la situación requiere respuestas concretas por parte del Gobierno de Santa Cruz.

El concejal también señaló que la Policía local atraviesa dificultades y pidió inversiones para fortalecer su funcionamiento. “Tengo conocimiento de que también tenemos una Policía desbordada, una comisaría desbordada. Necesitamos urgentemente que el Gobierno de la provincia realice las inversiones que correspondan en materia de seguridad”, manifestó.

Finalmente, el concejal pidió que la inseguridad no se convierta en una situación cotidiana aceptada por los vecinos. “Ya la inseguridad es algo con lo que estamos viviendo, un tiempo de normalizar. No normalicemos también la inseguridad, por favor”, enfatizó.