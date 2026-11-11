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Claudia Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue detenida el lunes por la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, cuando arribó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Río Gallegos. Junto a ella fueron arrestadas otras dos personas, un hombre y una mujer, cuyas identidades se mantienen bajo reserva por el secreto de sumario de la investigación.

El procedimiento se realizó por orden del juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ante la sospecha de que los tres investigados podrían intentar fugarse. Durante el operativo, las autoridades secuestraron cuatro valijas de gran tamaño que habían despachado para el viaje.

Lázaro Báez se retira del Juzgado Federal de Río Gallegos, tras una nueva audiencia, el viernes 17 de octubre al mediodía.

Según el diario La Nación, los investigadores seguían los movimientos de las tres personas y resolvieron avanzar con las detenciones luego de que Aerolíneas Argentinas informara que habían embarcado en el vuelo AR 1857, que partió desde Río Gallegos a las 10.30 del lunes. Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que los pasajes habían sido adquiridos el sábado a través de la página web de la compañía.

Ante esta situación, la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, solicitó al juez Vázquez que ordenara las detenciones en Aeroparque. El operativo estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina, con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los 27 allanamientos

A partir de las detenciones se desplegó un amplio operativo que incluyó 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales del interior de Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se desplegó un amplio operativo que incluyó 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales del interior de Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Foto: La Opinión Austral).

Los procedimientos alcanzaron propiedades vinculadas a Lázaro Báez, domicilios particulares, estancias, locales comerciales, dos inmobiliarias y un lavadero de autos. También se realizaron medidas en el Servicio Penitenciario Federal, donde el empresario se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Claudio Vázquez, a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El juez Claudio Vázquez ordenó, por pedido de la fiscalía, las detenciones en Aeroparque.

Este miércoles, el fiscal federal Julio Zárate confirmó que los 27 procedimientos se llevaron adelante en el marco de dos investigaciones vinculadas: una por presunto narcotráfico, que lleva once meses de trámite, y otra por posible lavado de activos, iniciada hace casi dos meses.

En declaraciones a LU12 AM680, el funcionario judicial señaló que la investigación por narcotráfico y lavado de dinero tiene entre sus líneas de análisis al empresario santacruceño. En ese sentido, afirmó: “Lázaro Báez estaría relacionado”.

La situación de los detenidos

Tras las detenciones, las personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia Federal. Según explicó Zárate, la Fiscalía cuenta con un plazo de 72 horas desde cada aprehensión para solicitar la audiencia correspondiente, instancia en la que se formalizarán las acusaciones.

La Unidad Fiscal Río Gallegos está a cargo del fiscal federal Julio Zárate. (Foto: La Opinión Austral).

La investigación busca determinar las posibles conexiones entre las maniobras de narcotráfico y el presunto lavado de activos, además de establecer si existen delitos vinculados con la administración de bienes del empresario.

Según medios nacionales, Insaurralde y Báez se conocieron en 2019, cuando ella concurría al penal para visitar a su tío, Atanasio Pérez Osuna, exintendente de Río Turbio. En ese contexto, ambos se cruzaron en el pabellón donde se encontraba alojado el empresario.

Por el momento, la causa continúa bajo secreto de sumario y la Justicia avanza con el análisis de la documentación y los elementos secuestrados durante los 27 allanamientos.