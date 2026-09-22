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El procedimiento policial que desmanteló una red de narcomenudeo regenteada por un clan familiar de origen uruguayo en El calafate volvió al centro de la escena. El contrapunto surgió en los números finos del secuestro: la cantidad de cocaína que verdaderamente ingresó al juzgado difiere de forma sustancial respecto al saldo anunciado en un primer momento por el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz.

Fuentes judiciales y policiales consultadas por La Opinión Austral precisaron con contundencia que la cantidad real de cocaína incautada en los procedimientos fue menor a los 600 gramos.

La revelación abrió una controversia, considerando que se había comunicado formalmente el secuestro de “más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína de máxima pureza”. Sin embargo, los registros del Juzgado Federal de Río Gallegos indican la recepción exacta de 525,66 gramos de esa sustancia.

Frente a las especulaciones, la Policía de Santa Cruz despejó dudas y aclaró la situación que generó suspicacias. “Hubo información errónea”, señalaron.

En ese mismo sentido, voceros de la institución ratificaron la transparencia del megaoperativo ejecutado por la División de Investigaciones y Narcocriminalidad. “La sustancia fue secuestrada con testigos presenciales y registros fílmicos desde el inicio hasta el final del procedimiento”, recalcaron para despejar cualquier sombra de duda sobre la cadena de custodia o el destino del material incautado durante el despliegue.

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