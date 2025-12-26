“Perdieron todo”: Cómo ayudar a la familia que se le incendio la casa en el barrio Belgrano durante Navidad El incendio ocurrió el 25 de diciembre en el barrio Belgrano de Río Gallegos y dejó a una familia con dos hijos pequeños sin pertenencias, ropa ni útiles escolares. Vecinos y allegados iniciaron una colecta solidaria para ayudar a recomponer lo perdido.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un devastador incendio ocurrido el 25 de diciembre dejó a una familia del barrio Belgrano de Río Gallegos sin absolutamente nada. El siniestro afectó una vivienda ubicada en la intersección de Ramón y Cajal y Ayohuma, a metros de la calle Batalla Puerto Argentino, generando momentos de extrema tensión entre los vecinos durante la tarde de Navidad.

Según información recabada por La Opinión Austral, el incendio se desató cerca de las 14 horas en una casa situada en la parte trasera de un terreno sobre Ayohuma al 580. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, las llamas avanzaron con rapidez y provocaron severos daños materiales, dejando a la familia “con lo puesto”.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta, quienes realizaron un corte perimetral para garantizar la seguridad del sector, junto a dotaciones de la Unidad Segunda de Bomberos, que desplegaron varias líneas de ataque para contener el fuego y evitar su propagación hacia viviendas linderas.

Un bombero y un móvil en las inmediaciones. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Debido a la magnitud del foco ígneo, se solicitó apoyo hídrico adicional y se dispuso de manera preventiva el corte del suministro de gas en la zona. Vecinos del barrio también colaboraron solidariamente, utilizando baldes con agua y mangueras desde viviendas cercanas hasta que el incendio fue controlado.

Las personas que se encontraban en la vivienda lograron salir por sus propios medios. No se registraron heridos de gravedad, aunque dos personas fueron trasladadas al Hospital Regional de Río Gallegos de manera preventiva por posible inhalación de humo. Ambas se encuentran fuera de peligro.

Pedido de ayuda

Luego del incendio, Mily Ruiz, familiar de las personas damnificadas, difundió un pedido urgente de ayuda solidaria a través de redes sociales: “Mi hermana se incendió la casa y perdió absolutamente todo. Quedó con lo puesto. Necesitamos de toda su ayuda: ropa, colchones, mercadería, todo será muy bienvenido”.

La familia afectada tiene dos hijos pequeños, quienes también perdieron todos sus útiles escolares y juguetes.

Qué se necesita y dónde donar

Se están recibiendo donaciones de:

Mujer:

Pantalón talle 2 o 3

Remera talle M

Zapatillas talle 36 o 37

Hombre:

Pantalón talle 3 o 4

Zapatillas talle 41

Niños:

Talles 8 y 10 – zapatillas 27 y 28

Talles 5 y 6 – zapatillas 25

📍 Lugar de recepción: Capitán Guiachino 585, esquina José Ingenieros

📞 Contacto: 2966 761929