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Cerca de las cinco de la tarde de este sábado 14 de noviembre, las inmediaciones de la Unidad Penitenciaria Federal N° 15, se transformaron en el escenario de un capítulo determinante dentro de la megacausa que investiga una presunta red de narcotráfico y lavado de activos en la provincia de Santa Cruz.

El movimiento en los alrededores de la unidad carcelaria había comenzado varios minutos antes de que arribara la comitiva principal, anticipando la magnitud del procedimiento. En la puerta del penal se aguardaba con extrema expectativa, bajo la atenta mirada del equipo de La Opinión Austral y de un grupo de familiares y seres queridos de los imputados que se habían acercado hasta allí para darles el último aliento antes del encierro.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Como antesala del ingreso, se pudo observar a un agente penitenciario acompañado por un interno que colaboró en el acarreo de colchones hacia el sector de ingreso de la unidad, al tiempo que arribaba al lugar una profesional médica convocada especialmente para practicar los exámenes clínicos de rigor a los detenidos antes de su alojamiento definitivo en los pabellones.

Cuando el reloj marcaba las 17 horas, las balizas de las fuerzas federales y provinciales anunciaron la llegada de los trasladados. El descenso de los vehículos oficiales estuvo cargado de una fuerte tensión emocional y de un hermetismo marcado por las directivas de sus defensas técnicas.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Si bien la mayoría de los acusados optó por mantener un estricto silencio frente a la prensa apostada en la vereda, uno de ellos alcanzó a lanzar una frase contundente mirando hacia al cronista de La Opinión Austral antes de ser escoltado hacia el interior por los uniformados, asegurando que era “inocente políticamente“.

Sin embargo, el momento más dramático y humano de la tarde se vivió instantes después, cuando las esposas y el rigor protocolar chocaron de lleno con el dolor familiar. Otro de los jóvenes trasladados, al advertir la presencia de su madre entre el grupo de allegados que observaba la escena a pocos metros de distancia, quebró el silencio: “Perdón, mami“.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La respuesta de la mujer, atravesada por la impotencia del momento, resonó con fuerza: “Te amo, hijo“, exclamó antes de derrumbarse desconsoladamente en los brazos de otro familiar que la acompañaba para sostenerla en medio del trance.

En paralelo a las escenas de congoja, la rutina penitenciaria imponía sus propias postales características de la realidad carcelaria argentina. Los efectivos intervinientes descendieron de los móviles cargando numerosos “bagayos“, tal como se denomina en la jerga tumbera y policial a los bultos con las pertenencias personales permitidas para la estadía intramuros, entre los que se distinguían almohadas, mantas para hacer frente al frío austral y alimentos básicos de subsistencia cotidiana como paquetes de yerba mate y galletitas.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Este traslado hacia la Unidad N° 15 se concretó apenas unos días después de que estos mismos cinco imputados comparecieran ante los estrados del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, instancia en la que, siguiendo el consejo de sus abogados defensores, todos hicieron uso de su derecho constitucional a negarse a declarar.

Con su alojamiento en la cárcel federal de la capital santacruceña, se consolida el cuadro de detenciones preventivas dictadas en el marco de esta investigación, donde también permanecen privados de su libertad el empresario Lázaro Báez -alojado en el complejo penitenciario de Ezeiza-, su pareja Claudia Insaurralde, Cristian Ibáñez -conocido como “Budín” y también detenido en Buenos Aires y Óscar Núñez, quien está en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Río Gallegos