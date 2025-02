Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alexis Emanuel Lemmetyinen, el joven de 29 años qué pasó por la localidad de Caleta Olivia hace semanas y fue noticia por haber sido impactado por una camioneta que luego se dio a la fuga, volvió a hacer noticia a fines de la semana pasada. El cicloturista de Misiones fue auxiliado por personal de la Unidad Operativa Caminera de Tres Cerros ya que iba muy cansado y le faltaban varios kilómetros para llegar a Puerto San Julián.

Lemmetyinen es un joven de la provincia de Misiones que se propuso viajar por todo el país en su bicicleta y documentar sus hazañas con humildes videos que comparte a través de Youtube. Llegó a Santa Cruz tras recorrer 18 provincias y con más de 80 kilos de equipaje. Su destino es llegar al fin del mundo, nombre famoso con el que se conoce a la ciudad de Ushuaia, ubicada en Tierra del Fuego.

A través de un video que compartió la Policía de Santa Cruz, el joven se ve junto al jefe de la división, el comisario Daniel Muñoz y otro efectivo, a quienes les agradece por su intervención. En ese sentido, Lemmetyinen comentó: “Venía a 40 kilómetros antes de llegar San Julián, venía pedaleando, eran las 20 horas y me encontré con los chicos de la policía que me dieron una gran mano”.

“Pensé que me iban a llevar preso, pero no, levantaron la bicicleta con mucha paciencia, me subieron a la camioneta y todo, me ayudaron y me trajeron hasta la YPF“, comentó el joven turista. “Tenía miedo que me pase algo en la ruta, estoy muy agradecido a la policía caminera y lo digo de todo corazón porque no sabía que iba a pasar, nunca pedaleo de noche y esta vez lo hice porque no llegaba”, añadió el hombre.

La hazaña en Caleta

A fines de enero, Lemmetyinen estuvo en la localidad caletense, donde pasó momentos amargos y otros que le generaron mucha felicidad. Un conductor de una camioneta lo impactó levente y luego se dio a la fuga, dejandolo sin transporte, ya que la bicicleta tenía algunos daños y terminó de destrozarse tras el atropello. Sin embargo, en la bicicletería Roller Center le regalaron una nueva bicicleta para que siga recorriendo la provincia y un vecino llamado Carlos le pagó la estadía en un hotel. “En Caleta no todos son malos”, fue la reflexión del joven.