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Ante las recientes amenazas de tiroteos en escuelas de Santa Cruz, la Policía de la provincia informó a la comunidad sobre las graves consecuencias legales que pueden tener estos “retos virales”, que impulsan el envío de mensajes capaces de generar temor en la comunidad educativa y en la sociedad en general.

Bajo la consigna “No es un juego, es un delito“, desde la fuerza remarcaron que este tipo de conductas no constituye una broma, sino un delito que puede derivar en la intervención policial y en actuaciones judiciales. Tanto quien crea el mensaje como quien lo comparte o viraliza puede ser identificado y responsabilizado.

“Antes de enviar o reenviar, pensá en las consecuencias. Si un mensaje genera miedo o hace referencia a situaciones de violencia, no lo difundas. Cortar la cadena también es prevenir“, indicaron y agregaron: “Cuidarnos es responsabilidad de todos. Ante situaciones de este tipo, dar aviso a un adulto, a la institución educativa o a las autoridades”.

El comunicado estuvo acompañado por una ilustración en la que se brindó más información sobre una problemática que mantiene en vilo a la comunidad educativa de Santa Cruz. “Ejemplos de mensajes que se están difundiendo: ‘Mañana hay un tiroteo en la escuela’; ‘Voy a ir armado’; ‘Vamos a ver quién sobrevive'”, precisaron.

Y remarcaron: “En Argentina, estas conductas pueden encuadrarse en: Intimidación pública (Art. 211 CP); Amenazas (Art. 149 bis CP); Apología del delito (Art. 213 CP). No importa si era “en broma”. La ley no distingue intenciones cuando se genera miedo o pánico. Tu futuro vale más que un “like”. Las redes son reales. Las consecuencias también”.

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