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La creciente preocupación por amenazas de tiroteo en escuelas de Santa Cruz sumó un nuevo episodio en Río Gallegos, donde en las ultima horas comenzó a circular la imagen de un estudiante posando con un arma, lo que generó temor entre padres y encendió aún más la alarma en la comunidad educativa.

En medio del clima de tensión, padres de alumnos alertaron por la difusión de una fotografía en la que se observa a un menor —estudiante de uno de los colegios que recibió amenazas— apuntando con un rifle. La imagen fue publicada este jueves en los estados de WhatsApp por la madre del joven y estaba acompañada por un emoji de corona.

La situación causó preocupación, especialmente porque la publicación coincidió con el mismo día en que se detectaron mensajes amenazantes en distintos colegios de la ciudad.

“Lo comparto porque como madre, me da miedo”, expresó una mujer ante la incertidumbre.

Según pudo saber este medio, el menor practicaría tiro deportivo en el Tiro Federal Patria y, hasta el momento, no existe ningún vínculo que lo conecte con las amenazas registradas en los establecimientos educativos.

No obstante, los padres consideraron que la difusión de la imagen fue, al menos, inoportuna, dado el contexto de profunda preocupación que atraviesan las escuelas.

Amenazas en escuelas de Río Gallegos

El episodio se da en un escenario complejo. Este jueves, instituciones como el Industrial N°4 y el Industrial 6 fueron blanco de amenazas de tiroteo, con mensajes intimidantes escritos en los baños.

Uno de los mensajes hallados en Río Gallegos advertía: “Tiroteo mañana 17/04/2026 en la escuela, nadie se salva!!”, lo que derivó en la activación de protocolos de seguridad y la intervención de las fuerzas policiales.

Situaciones similares se replicaron en otras localidades de la provincia, como Caleta Olivia, Piedra Buena, Las Heras, Puerto Deseado y Puerto San Julián, donde también se detectaron advertencias que encendieron las alertas.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades educativas y policiales avanzan en la investigación para determinar el origen de los mensajes y si existe algún tipo de conexión entre los distintos casos registrados en la provincia.

En paralelo, algunas instituciones reforzaron medidas preventivas, incluyendo presencia policial, monitoreo de cámaras de seguridad y comunicación con las familias.