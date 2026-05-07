El dolor sigue intacto. A un año de la sentencia que condenó a Esteban González a doce años de prisión por el crimen de Brianna Matulich, la joven atropellada y asesinada durante la madrugada del 31 de diciembre de 2023 en Río Gallegos, su padre volvió a expresar públicamente la angustia, la bronca y el vacío que dejó la tragedia.

Este 7 de mayo, Jorge Matulich utilizó sus redes sociales para compartir un extenso y conmovedor descargo acompañado por el video de la declaración indagatoria de González, registrado en su momento por el diario La Opinión Austral. La publicación rápidamente comenzó a circular entre vecinos y usuarios santacruceños, reavivando el recuerdo de un caso que generó una profunda conmoción social en la capital provincial.

Brianna tenía 17 años al momento de su muerte. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En el texto, Matulich apuntó directamente contra el condenado y cuestionó duramente el pedido de libertad que González había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia, el cual finalmente fue rechazado.

“Con el perdón no solucionamos el daño que causaste, ponete en mi lugar, ¿cómo te sentirías si alguien mata a un hijo tuyo?”, escribió el padre de Brianna en una de las frases más fuertes de la publicación.

El mensaje no solo estuvo atravesado por el dolor personal, sino también por una reflexión cargada de impotencia sobre las consecuencias irreversibles de determinadas decisiones. “La paradoja de la mochila, esa que imaginariamente llevamos a cuesta, y donde vamos metiendo cosas o hechos que llega un momento que pesa demasiado, no es tan fácil desprenderse de ellas y tenemos que cargar y asumir las consecuencias de nuestras elecciones y acciones”, expresó.

La muerte de Brianna Matulich marcó a fuego a Río Gallegos. La joven falleció luego de ser atropellada durante la madrugada del 31 de diciembre de 2023, en un episodio que sacudió a toda la comunidad santacruceña en vísperas de Año Nuevo. La investigación y posterior juicio determinaron la responsabilidad de Esteban González, quien fue condenado en primera instancia a doce años de prisión.

Durante el proceso judicial, la querella y la Fiscalía sostuvieron que González conducía a una velocidad extremadamente alta y bajo efectos de sustancias, una combinación que terminó desencadenando el desenlace fatal.

Así quedó la camioneta de González tras atropellar y arrastrar varios metros a Brianna, en la Autovía.

En su publicación, Jorge Matulich volvió precisamente sobre esos puntos y cuestionó con dureza la actitud del condenado después del hecho. “Vos, excremento de la vida, sos bastante sinvergüenza y no soportás ese peso. Quedó demostrado con el pedido de libertad que pediste al TSJ y te lo denegaron”, manifestó.

Más adelante, agregó otra frase cargada de indignación y reproche: “Hoy se cumple un año de la sentencia de 12 años que se te dio en primera instancia. Sé hombre y afrontá las consecuencias de tus malas decisiones, esas que decidiste realizar aun sabiendo todo lo que habías consumido y no te importó pisar el acelerador a más de 120 kilómetros por hora”.

Efectivos policiales en el lugar del hecho. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El posteo también recordó uno de los aspectos más impactantes que se debatieron durante el juicio: la conducta posterior al atropello. “Y según vos no viste nada, solo tierra… raro que tampoco sentiste nada, pero tuviste la capacidad intelectual e inmoral de llegar a tu domicilio y mover los autos con total frialdad y sin remordimientos”, escribió Matulich. Las palabras del padre de Brianna encontraron rápidamente repercusión en redes sociales, donde decenas de usuarios dejaron mensajes de apoyo, acompañamiento y pedidos de justicia.