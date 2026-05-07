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La búsqueda de Aníbal Eduardo Cepeda, el vecino de 72 años desaparecido en Río Gallegos, sumó este jueves nuevos hallazgos en el marco de los operativos desplegados por la División de Investigaciones (DDI) y otras áreas de la Policía de Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante un rastrillaje realizado en la Reserva Natural Urbana Mata Verde (ex Startel), ubicada detrás del cementerio local, los investigadores encontraron restos de un celular que ahora serán incorporados a la causa judicial para ser sometidos a peritajes.

Posteriormente, en otro procedimiento desarrollado en las inmediaciones del predio, los efectivos secuestraron una caja de zapatillas en el patio de una empresa dedicada a la venta de agua envasada.

El hallazgo en la reserva Mata Verde

El operativo se realizó en el predio conocido anteriormente como Startel, un espacio que actualmente funciona como reserva natural urbana y que se encuentra delimitado por las calles Constituyentes, Correa Falcón, Matías Mckinlay, Miguel Segovia y General Mosconi.

En ese sector trabajó personal de la DDI junto con otras áreas operativas que participan de la búsqueda de Cepeda, desaparecido desde hace más de dos semanas. El móvil de La Opinión Austral estuvo presente en el lugar mientras se desarrollaban las tareas.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el procedimiento fue considerado positivo debido al hallazgo de evidencia. Más tarde se confirmó que se trataba de restos de un teléfono celular.

Los elementos fueron secuestrados y serán sometidos a análisis periciales para determinar si guardan relación con la desaparición del hombre de 72 años.

Procedimiento en un comercio de agua envasada

Tras el rastrillaje en la reserva, los investigadores avanzaron con nuevas medidas en un predio cercano.

De acuerdo a la información obtenida por La Opinión Austral, en el patio de una empresa dedicada a la venta de agua envasada los efectivos secuestraron una caja de zapatillas como parte de las tareas investigativas.

El procedimiento forma parte de la continuidad de las medidas ordenadas dentro de la causa que busca establecer qué ocurrió con Aníbal Cepeda y reconstruir sus últimos movimientos conocidos.

Qué es la Reserva Natural Urbana Mata Verde

La Reserva Natural Urbana Mata Verde es un espacio protegido de Río Gallegos que preserva flora característica de la Patagonia Austral y funciona además como refugio para aves locales.

A diferencia de otras áreas naturales de la ciudad asociadas a lagunas, este predio protege ejemplares de mata verde, un arbusto endémico de la región.

Según información municipal, en el lugar existen cerca de 18 especies de flora y alrededor de 40 especies de aves, entre ellas el espartillero austral y la loica.

Actualmente, el Municipio desarrolla allí un proyecto para la construcción de un Centro de Interpretación de Flora y Fauna, que incluirá domos geodésicos elevados destinados al avistamiento y actividades educativas vinculadas al ambiente.

Cómo sigue la investigación por la desaparición de Cepeda

La desaparición de Aníbal Cepeda fue denunciada el lunes en la Comisaría Primera, aunque la familia no tendría contacto con él desde el pasado 20 de abril.

La investigación es encabezada por la Comisaría Primera y la DDI, mientras distintas áreas de la Policía de Santa Cruz, Protección Civil y Bomberos participan de rastrillajes y operativos en distintos sectores de Río Gallegos.

Durante los últimos días hubo procedimientos en la laguna María La Gorda, la zona costera, Barrio Servicios Públicos, Barrio del Carmen y avenida Asturias, además de allanamientos en viviendas de calles Cantarutti al 1300 y Cañadón León al 400.

En esos allanamientos dos personas fueron demoradas, aunque posteriormente recuperaron la libertad.

La palabra de la Policía

El jefe de la Regional Sur, Cristián Garay, había explicado que la búsqueda se desarrolla en dos líneas: la investigación judicial y el despliegue territorial.

“Nosotros separamos esta búsqueda en dos tramos. Hay una cuestión que tiene que ver con lo judicial. En este aspecto, la Comisaría Primera interviene y fue quien tomó la denuncia en primer momento, e inmediatamente se interviene el área de investigaciones”, indicó durante un operativo realizado en la laguna María La Gorda.

Sobre las pruebas secuestradas, el funcionario policial sostuvo:

“Hay elementos en el expediente que por el momento no podemos mencionar, a los efectos de no entorpecer la causa”.

Pedido de colaboración a la comunidad

Las autoridades reiteraron el pedido a vecinos de Río Gallegos para aportar cualquier información que permita establecer el paradero de Aníbal Cepeda.

El hombre tiene 72 años, es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,60 metros y posee cabello corto y canoso.

La Policía indicó que cualquier dato puede resultar útil para orientar nuevos procedimientos y avanzar en la investigación.