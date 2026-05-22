Prefectura Naval Argentina conmemoró el 44° aniversario de su participación en la Guerra de Malvinas
La Prefectura Naval Argentina realizó en Río Gallegos un emotivo acto por el 44° aniversario de su participación en la Guerra de Malvinas y del histórico combate aeronaval del Guardacostas GC-83 “Río Iguazú”. Veteranos, autoridades y fuerzas de seguridad rindieron homenaje al valor y sacrificio de los héroes que defendieron la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
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La Prefectura Naval Argentinarealizó este viernes 22 de mayo un emotivo acto en homenaje al 44° aniversario de la actuación de la fuerza en la Guerra de Malvinas y en conmemoración del combate aeronaval protagonizado por el Guardacostas PNA GC-83 “Río Iguazú”.
La ceremonia se desarrolló a las 10:30 horas en la Plaza de Armas de la Prefectura, ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Gobernador Lista, en la ciudad de Río Gallegos.
El acto contó con la presencia de veteranos de la Guerra de Malvinas, autoridades militares, fuerzas de seguridad y público en general. Además, la Banda del Regimiento de Infantería Mecanizada N°24 interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas, en un marco cargado de emoción y respeto por quienes defendieron la soberanía nacional en el Atlántico Sur.
La ceremonia fue presidida por el Prefecto de Zona Mar Argentino Sur, Prefecto Mayor Pablo Enrique López, acompañado por el jefe de Prefectura Río Gallegos e Islas Malvinas, Prefecto Principal Alejandro Daniel Lanciotti.
Un homenaje al heroísmo del Guardacostas Río Iguazú
Durante el acto se recordó especialmente el combate aeronaval del Guardacostas GC-83 “Río Iguazú”, ocurrido el 22 de mayo de 1982, considerado uno de los episodios más heroicos protagonizados por la Prefectura Naval Argentina durante la Guerra de Malvinas.
En las glosas oficiales se evocó la misión que realizaba la embarcación, de apenas 28 metros de eslora, cuando transportaba personal y piezas de artillería del Ejército Argentino hacia Puerto Darwin, en pleno conflicto bélico.
Durante la travesía el buque fue atacado por dos aviones Sea Harrier británicos en un enfrentamiento desigual que puso a prueba el valor y la determinación de su tripulación.
En ese contexto, se rindió homenaje al cabo segundo Julio Omar Benítez, quien murió defendiendo su posición con una ametralladora Browning 12,7 mm, y al cabo segundo José Raúl Ibáñez, quien continuó el combate y logró derribar una de las aeronaves enemigas.
“Hoy, el eco de los disparos del ‘Río Iguazú’ sigue resonando como un ejemplo eterno para las futuras generaciones de argentinos”, expresaron durante la ceremonia, resaltando que el verdadero valor “no reside en la ventaja de las armas, sino en el temple del espíritu”.
Memoria, honor y reconocimiento
Las autoridades destacaron la importancia de mantener viva la memoria de quienes participaron en la Gesta de Malvinas y reafirmaron el reconocimiento permanente a los héroes que defendieron la patria con compromiso, honor y entrega.
El acto concluyó con un profundo reconocimiento a los veteranos y caídos en combate, renovando el compromiso de preservar el legado histórico y moral de quienes protagonizaron una de las páginas más trascendentes de la historia argentina.