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Un hombre de 27 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en Río Gallegos luego de que efectivos de la División Comisaría Cuarta confirmaran que tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia provincial.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 02:25 horas en la intersección de la avenida Juan Manuel Gregores y la calle Buenos Aires, tras un alerta que advertía sobre la presencia de una persona sospechosa en el sector.

La identificación del sospechoso

Al arribar al lugar, el personal policial procedió a identificar preventivamente al sujeto, quien transportaba dos mochilas. Durante las consultas realizadas al Departamento Policial en Función Judicial, el sistema confirmó que el hombre registraba un pedido de captura vigente dispuesto por la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.

De acuerdo a la información oficial, la medida judicial estaba vinculada a una causa por el delito de robo.

Ante esta situación, desde la Secretaría del Juzgado de Instrucción N° 1 ordenaron la inmediata conducción del implicado y el secuestro preventivo de todos los elementos que llevaba consigo.

Herramientas industriales y documentación ajena

Tras las requisas correspondientes, los efectivos encontraron en el interior de los bolsos distintas herramientas industriales y otros elementos de interés para la investigación.

Entre los objetos secuestrados había dos amoladoras, una sierra circular eléctrica y un arma blanca de grandes dimensiones. Además, la Policía halló documentación perteneciente a terceras personas, situación que quedó incorporada a las actuaciones judiciales.

Las autoridades buscan establecer ahora la procedencia de los elementos encontrados y determinar si guardan relación con hechos delictivos recientes ocurridos en la capital santacruceña.

Rastrillajes en la zona

Luego de concretarse la detención, el personal policial realizó rastrillajes preventivos en las inmediaciones para verificar si existían denuncias o ilícitos vinculados al procedimiento.

Sin embargo, según indicaron fuentes del caso, no se registraron novedades durante los recorridos efectuados en la zona residencial.

Finalmente, una vez concluidas las diligencias de rigor, el detenido quedó a disposición de la Justicia de Santa Cruz, que avanzará con las medidas procesales correspondientes.