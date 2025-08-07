Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El joven que el pasado miércoles fue demorado por la División de Investigaciones de Río Gallegos con más de 300 gramos de cocaína en su poder continuará detenido.

Según trascendió de manera extraoficial, el Juzgado Federal dictó prisión preventiva para el hombre -identificado por las siglas AFV– y sobre quien se sospecha se dedicaría al narcomenudeo.

De esta manera, una comitiva de la Brigada de Policía lo trasladó a las instalaciones de la delegación local de la Policía Federal Argentina, entidad que siempre colabora en procedimientos de esta índole con la Policía de Santa Cruz y brinda alojamiento a detenidos de causas federales.

El joven acusado de narcomenudeo siendo ingresado a la delegación local de la Policía Federal.

Cabe recordar que el operativo fue realizado el pasado jueves al mediodía afuera del Juzgado de Faltas de Río Gallegos. Allí se encontraba AFV realizando trámites luego de que su vehículo hubiera sido secuestrado por conducir con un carnet trucho. Personal de Investigaciones lo sorprendió y detuvo en el lugar, para posteriormente requisar otro rodado en el que se movilizaba, donde más tarde se encontraría la importante cantidad de droga secuestrada.

En los procedimientos, además de personal de la DDI, colaboró personal de Seguridad, Criminalística e incluso cadetes de la Escuela de Policía, que se encuentran realizando pasantías en dependencias policiales.

