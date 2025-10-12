Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Río Gallegos despide a Facundo Ampuero, el joven de 28 años que perdió la vida en un accidente que conmocionó a toda la comunidad. Amigos, familiares y vecinos realizaron homenajes con flores, velas y mensajes emotivos, recordando su alegría y solidaridad.

Entre ellos, uno de los mensajes más emotivos fue el de su hermana, Nazarena Ampuero a través de su Instagram, en el que junto a su a una foto escribió: “No sé como voy a seguir la vida sin vos”. “Te voy a amar y recordar hasta el último día de mi vida”, agregó en la imagen a en una story.

Facundo Ampuero, también conocido por su militancia activa en el espacio Construyamos Juntos, fue despedido con profundo dolor por amigos, familiares y vecinos, quienes se unieron en un mensaje emotivo a través de Facebook cargado de tristeza y recuerdos.

Desde el Comando Construyamos Juntos, su referente Sergio Peralta junto al equipo de trabajo expresaron a través de un posteo en Facebook: “Facu fue entrega, fue presencia, fue corazón. Su partida nos conmueve y nos deja un vació inmenso”, reflejando lo que significaba b para quienes lo conocían: un joven alegre, solidario y lleno de sueños.

A estas palabras, también se sumaron distintas agrupaciones nucleadas al movimiento peronista en la capital de la provincia de Santa Cruz. “Era un chico bueno, siempre con una sonrisa”, repetían quienes compartieron su vida y hoy buscan consuelo en el recuerdo de su alegría. Además, destacaron su “enorme compromiso político y social” y el apoyo a la familia en este duro momento.

