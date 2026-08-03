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Puerto San Julián amaneció otra vez atravesada por el dolor y la incertidumbre. El joven que había sido derivado de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia tras el incendio registrado en una vivienda precaria cercana al cementerio local murió en la noche del domingo, a las 22 horas, a raíz de las graves quemaduras sufridas. Con ese desenlace, la tragedia que conmocionó a la comunidad santacruceña pasó a dejar dos víctimas fatales y un detenido bajo investigación judicial.

La confirmación del fallecimiento fue informada a La Opinión Austral y cerró una jornada marcada por la angustia que ya venía golpeando a familiares, amigos y vecinos desde el siniestro ocurrido durante la madrugada del domingo 2 de agosto. En ese hecho, ocurrido en una construcción de características muy precarias ubicada en las inmediaciones del cementerio, murió en el lugar Gabriel Cristian Huerta, un joven de 28 años, oriundo de Salta. Ahora se sumó la muerte de Exequiel López, quien también se encontraba alojado en la vivienda y había sido trasladado en estado crítico a Caleta Olivia.

Cristian Huerta tenía 28 años al momento de su muerte. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación judicial mantiene abiertas dos líneas centrales: por un lado, reconstruir con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda antes del incendio; por el otro, determinar si el fuego fue accidental o intencional, una hipótesis que, de confirmarse, abriría la puerta a una imputación mucho más grave. En ese marco, ya hay una persona detenida como sospechosa del hecho, aunque hasta el momento no trascendió oficialmente su identidad ni su situación procesal completa.

Una discusión previa que cambió todo

De acuerdo con la información que trascendió desde el inicio de la investigación, los ocupantes de la casa habrían mantenido una violenta discusión que derivó en agresiones físicas. Incluso, la Policía ya había intervenido previamente en la vivienda a raíz de ese conflicto, lo que reforzó la atención de los investigadores sobre la secuencia previa al incendio.

A partir de ese contexto, las autoridades intentan responder una pregunta clave: qué ocurrió exactamente en el interior de la morada antes de que comenzaran las llamas. La otra incógnita es igualmente central: si el cuerpo de Huerta presentaba lesiones compatibles con un ataque anterior al fuego.

Así quedó la casa en la que ocurrió el suceso. FOTO: INFO PATAGONIA

Las pericias, tanto las médico-forenses como las criminalísticas, serán determinantes para establecer si el incendio fue consecuencia de un hecho accidental, si se trató de una acción deliberada o si existió una agresión previa que terminó derivando en el desenlace fatal.

El trabajo en la escena fue minucioso. Especialistas realizaron inspecciones dentro del inmueble, recolectaron indicios y documentaron cada sector con el objetivo de resguardar pruebas que permitan reconstruir la mecánica del siniestro. Esa tarea técnica, junto con la autopsia practicada sobre los restos de Huerta, constituye uno de los pilares de la causa.

Versiones contradictorias

La Policía de Santa Cruz informó que una persona quedó detenida mientras se investiga el origen del fuego. Por el momento, no se difundió oficialmente su identidad ni la situación procesal en la que permanece. Sin embargo, fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que el sospechoso todavía no fue sometido a la indagatoria correspondiente y que habría brindado algunas versiones contradictorias con lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Ese punto no es menor para los investigadores. Las imágenes de videovigilancia y el análisis de los movimientos previos al incendio podrían convertirse en piezas decisivas para establecer si el detenido tuvo participación directa en lo sucedido o si existen otras personas involucradas en el caso.

Las llamas se apoderaron del lugar. FOTO INFO PATAGONIA

La hipótesis de un incendio intencional tampoco está descartada. De hecho, es una de las posibilidades que trabaja la Justicia mientras aguarda la totalidad de los informes periciales. Si esa línea se confirma, la causa podría avanzar hacia la figura de un presunto homicidio seguido de incendio intencional, una calificación extremadamente grave que modificaría por completo el encuadre judicial.

Hasta tanto no se conozcan los resultados finales de las pericias, la investigación se mantiene en una etapa sensible, con la mira puesta en determinar cómo se desencadenó la tragedia y cuál fue la intervención concreta de cada una de las personas que estaban en la vivienda.

La ayuda solidaria para repatriar los restos

En paralelo a la investigación penal, el drama humano se profundiza. Familias y allegados de Exequiel López iniciaron una campaña solidaria para afrontar los gastos de traslado de sus restos desde Caleta Olivia hasta la provincia de Salta, de donde era oriundo.

La necesidad económica es tan apremiante como el dolor. Según relató su madre, María Luisa López, una cochería le presupuestó casi 9 millones de pesos para realizar el traslado. En diálogo con nuestros colegas de Canal 2 Caleta Olivia, expresó con crudeza la dimensión de la pérdida: “Mi hijo vino por trabajo, tenía 26 años. Trabajaba en la construcción, tenía el 75 por ciento de quemaduras.”

María Luisa López hablando con Canal 2 Caleta Olivia. FOTO: CANAL 2 CALETA OLIVIA

Las colaboraciones pueden realizarse a través del alias Loluisá, correspondiente a una cuenta de Naranja X a nombre de María Luisa López. La campaña se volvió rápidamente una red de contención para una familia que ahora enfrenta no solo el duelo, sino también el desafío de repatriar a su hijo y darle sepultura en su tierra natal.

Este se suma al pedido de la familia de Huerta que en la jornada del domingo también habían realizado un pedido de colaboración a la sociedad a través de un posteo que rezaba: “Se solicita de manera urgente la ayuda de la comunidad para cubrir los gastos de traslado de Cristian Huerta (28 años) desde Puerto San Julián, Santa Cruz, hacia la provincia de Salta, para que su familia pueda despedir sus restos”, señaló la publicación

El texto agrega que “cualquier contribución económica o la sola difusión de este mensaje será enormemente apreciada”, e incluye los datos para transferencias destinadas a la colecta solidaria con el titular a nombre de Mendoza Emilio Seferino; el alias: sefemendoza y el CBU: 0110475630047503969615.