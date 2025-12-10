Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sabrina Aylén Vega, joven madre de 22 años, perdió la vida el lunes pasado tras el incendio en el departamento de un complejo en el que estaba instalada desde hace días junto a su pareja, Maximiliano Oviedo. La circunstancias en las que se produjo el hecho son parte de una ardua investigación que llevan adelante la Justicia y la Policía de Santa Cruz. El caso fue caratulado como homicidio y podría tratarse de un femicidio.

El caso se dio a conocer alrededor de las 10:10 de la mañana, cuando el departamento de un complejo en que estaba la joven se incendió y a ella la encontraron tendida en el suelo y con sangre en el rostro. La puerta estaba cerrada sin llave y había colocado un objeto que dificultó el ingreso. Su pareja había sido captado por cámaras de seguridad saliendo de la vivienda tras el inicio del fuego, lo que levantó sospechas.

La joven era madre de una nena menor de edad.

Oviedo, sospechoso de haber interferido para que ocurra la muerte de su novia, fue detenido a horas de la tarde de ese mismo día, tras una intensa búsqueda de la que participó el comisario mayor José Britos, director de la Dirección General Regional Norte, ubicada en Caleta Olivia, junto a otras autoridades principales de la cúpula policial.

Según habían dado a conocer fuentes policiales a La Opinión Austral, Oviedo fue ubicado en un sector de descampado próximo al barrio 28 Viviendas, mientras se escondía detrás de piedras. Allí fue conducido al Hospital Distrital para su evaluación médica y posteriormente trasladado a la dependencia policial. La División de Investigaciones informó en ese entonces que la detención no estaba directamente vinculada a la muerte de Sabrina.

El incendio ocurrió en una residencia de la calle Estrada.

El resultado de la autopsia y la indagatoria

De acuerdo a lo que pudo averiguar La Opinión Austral, la autopsia al cuerpo de la mujer se realizó el martes 9 de diciembre pasado y los resultados dieron a conocer que perdió la vida al inhalar monóxido de carbono. El examen se llevó a cabo en la morgue judicial de la localidad deseadense y los restos de la joven fueron entregados a su familia para darle el último adiós.

La despedida se realizó a partir de las 21:30 horas y continuó hasta las 10:45 de este miércoles en las instalaciones de Cerdá Servicios Sociales. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al cementerio local. “Extendemos nuestras condolencias a la familia y allegados en este difícil momento. Que encuentren fortaleza en el apoyo mutuo y que su legado perdure en los corazones que tocó“, publicaron desde Cerdá.

Maximiliano Oviedo en una selfie con un arma de fuego.

Por otro lado, en relación al detenido, este medio conoció que se encuentra alojado en las instalaciones de la Comisaría de Puerto Deseado a la espera de ser indagado por la jueza Jesica Hernández en lo Civil, Comercial, de Minería y Familia que actualmente se encuentra subrogando el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1, luego de la jubilación del magistrado Oldemar Villa.

El dolor de la familia y el enojo de la comunidad

Bety Andrade, tía de Sabrina, publicó sentidos mensajes de dolor a través de sus redes sociales. “Que en paz descanses sobrina, dios te reciba en sus brazos, se haga justicia y caiga todo el peso de la ley sobre el asesino, cadena perpetua y que no quede impune“, escribió el lunes a la tarde. Luego de la captura de Maximiliano Oviedo compartió la noticia con el mensaje “que se retuerza, que sufra hasta morir, infeliz mal nacido”

La detención de Oviedo. Tenía pedido de captura por otra causa.

El martes agradeció a la gente los saludos recibidos por su cumpleaños y aprovechó a expresarse sobre lo sucedido con su sobrina. “Después de recibir tantos saludos lindos me llega una noticia triste que nadie quiere recibir, más cuando se trata de tu familia. Fue tan triste que apagó un día de felicidad. Es tan triste saber que le arrebataron la vida a una niña tan joven y con toda una vida por vivir, dejando a su pequeña hija sin su mami“.

El caso causó una ola de enojo y reclamos de la comunidad deseadense a las autoridades, preocupados por los hechos de inseguridad y de violencia que vienen ocurriendo en los últimos días. Muchos reclamaron que Oviedo haya estado en libertad, a pesar de tener un pedido de captura de la Cámara Criminal de zona norte por una causa anterior. También lamentaron que el hombre oriundo de Caleta Olivia haya terminado viviendo en Deseado.

Personal trabajando en el lugar del incendio.

Finalmente, otra cuestión que causó bronca en la sociedad es un dato publicado por La Opinión Austral recientemente, donde se da a conocer que fuentes policiales consultadas por este medio informaron que Oviedo ya tenía antecedentes por violencia de género, aunque manifestaron que ninguna de las denuncias que recibió por este delito tan aberrante fue efectuada por parte de Sabrina.