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La Policía de Santa Cruz avanzó en la investigación por el hallazgo de un cuerpo sin vida en una obra abandonada en un descampado ubicado en calle Marcelino López al 500, en la ciudad de Río Gallegos.

Según informaron fuentes oficiales, la persona fallecida fue identificada por la policía aunque solo trascendió hasta el momentos que se trataba de un hombre de 27 años. El hallazgo ocurrió el lunes 16 de marzo, cuando personal de la División Comisaría Cuarta tomó conocimiento del hecho a través del centro de despacho.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia del cuerpo en el suelo dentro de un predio donde había una obra de una vivienda en construcción que quedó paralizada desde hace tiempo.

Tras la verificación inicial, los agentes solicitaron la presencia de personal médico, que confirmó el fallecimiento en el lugar. De inmediato se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a la autoridad judicial. La zona quedó resguardada mientras se desarrollaban las actuaciones.

El procedimiento incluyó la participación de distintas áreas de la Policía de Santa Cruz, con el objetivo de relevar la escena y reunir elementos para la investigación.

Pericias y secuestro de elementos en la escena

En el lugar trabajó la División Gabinete Criminalístico, que realizó las diligencias técnicas y el relevamiento del sitio donde se encontraba el cuerpo.

Durante el operativo, los peritos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos efectos personales que estaban junto al fallecido.

También se procedió al secuestro de un teléfono celular que pertenecería al hombre, el cual será analizado en el marco de la investigación.

Toma de testimonios y avance de la investigación

Como parte de las actuaciones, el personal policial recepcionó testimonios de personas vinculadas al hecho. Según se indicó, los testimonios aportaron información relevante para reconstruir las circunstancias previas al hallazgo.

En paralelo, los investigadores continúan con las tareas para determinar cómo ocurrió el fallecimiento y establecer una secuencia de los hechos.

Autopsia para determinar las causas del deceso

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde este martes se realiza la autopsia médico-legal.

El estudio forense permitirá determinar de manera fehaciente las causas del fallecimiento y aportar datos clave para el avance de la causa.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Cuarta, peritos de Criminalística y autoridades judiciales, quienes coordinaron las actuaciones desde el momento del hallazgo.

La investigación continúa en curso y se espera que los resultados de la autopsia y los análisis complementarios permitan esclarecer las circunstancias en las que murió el hombre de 27 años en el barrio Belgrano de Río Gallegos.