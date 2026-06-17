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La coordinación entre distintas dependencias policiales de la zona norte de Santa Cruz permitió esclarecer parcialmente un importante hecho delictivo ocurrido en Puerto Deseado y recuperar elementos de alto valor que habían sido sustraídos durante un robo calificado. El procedimiento, desarrollado durante la noche del 16 de junio sobre la Ruta Nacional 281, culminó con la interceptación de un vehículo sospechoso, el secuestro de bienes vinculados al hecho y la aprehensión de un hombre que quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el caso se inició cuando las autoridades recibieron una alerta relacionada con un robo calificado perpetrado en la localidad portuaria. Según la información aportada por los investigadores, autores hasta el momento no identificados habrían sustraído una caja fuerte que contenía una importante suma de dinero en moneda extranjera, además de alhajas de gran valor económico y sentimental para la víctima.

Tras concretar el ilícito, los sospechosos habrían emprendido la fuga utilizando dos vehículos con dirección hacia la zona de Jaramillo. La información movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad, que activaron un protocolo de respuesta rápida destinado a impedir que los responsables abandonaran el área de búsqueda.

Parte de los dólares recuperados por als fueras de seguridad. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

A partir de los datos aportados por la dependencia que intervino inicialmente en el caso, efectivos de la Subcomisaría Fitz Roy y de la Sección Operaciones Rurales Jaramillo desplegaron un operativo cerrojo sobre la Ruta Nacional 281, una de las vías estratégicas que conecta distintas localidades del norte santacruceño.

La intención era clara: interceptar cualquier vehículo que coincidiera con las características aportadas durante las primeras horas de la investigación y evitar que los elementos robados fueran trasladados fuera de la jurisdicción.

El resultado llegó cerca de las 20:40 horas. Durante los controles establecidos en la ruta, los uniformados detectaron un automóvil Chevrolet Corsa Classic de color blanco que presentaba características compatibles con las descriptas en el alerta emitido tras el robo.

El interior del rodado en el que se movilizaba el delincuente. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Los efectivos procedieron a detener la marcha del rodado e identificar a su conductor, un hombre mayor de edad. Posteriormente realizaron una inspección preventiva que permitió encontrar elementos que rápidamente llamaron la atención de los investigadores.

En el interior del vehículo hallaron una mochila que contenía una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional. Junto al dinero también se encontró un estuche con diversas joyas de oro, entre ellas aros, collares y otros objetos de valor, además de efectos personales cuya procedencia comenzó a ser verificada por las autoridades.

Ante el hallazgo, los investigadores mantuvieron contacto con la persona damnificada por el robo ocurrido en Puerto Deseado. Tras la consulta correspondiente y la descripción de los bienes recuperados, se confirmó que los elementos encontrados guardaban relación directa con la denuncia radicada horas antes.

La bolsa en la que se llevaba las cosas. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La coincidencia entre los objetos denunciados y los recuperados fortaleció la hipótesis investigativa y permitió avanzar rápidamente en las medidas judiciales correspondientes.

Por disposición de la Secretaría de Instrucción N.º 2, dependiente del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Puerto Deseado, se ordenó la aprehensión del conductor del vehículo y el secuestro preventivo tanto del automóvil como de todos los elementos recuperados durante el procedimiento.

Las actuaciones continuaron bajo supervisión judicial mientras se desarrollaban nuevas diligencias destinadas a reconstruir la mecánica del hecho, determinar la participación de otras personas y localizar el resto de los bienes denunciados como sustraídos.

Si bien el hombre aprehendido recuperó posteriormente la libertad una vez cumplidos los plazos legales establecidos por la normativa vigente, la causa continúa abierta y bajo investigación.