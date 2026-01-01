Un repartidor de la empresa Pedidos Ya protagonizó un choque con un automóvil en plena víspera de Año Nuevo. El siniestro ocurrió cuando la ciudad comenzaba a prepararse para los festejos y las calles mantenían un moderado movimiento vehicular.

This browser does not support the video element.

El hecho se registró alrededor de las 22:30 horas en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Urquiza, una zona transitada del casco urbano. Allí, por causas que aún se investigan, una motocicleta de reparto colisionó con un automóvil Volkswagen, generando preocupación entre vecinos y ocasionales transeúntes.

En el lugar pudo observarse la motocicleta volcada sobre el borde de la calzada, junto al cordón de la vereda. Se trataba de un scooter azul y negro, con plataforma para los pies y motor cubierto, característico de los vehículos utilizados para reparto urbano.

Sobre el asfalto quedaron esparcidos diversos elementos, entre ellos una mochila térmica de color rojo gastado perteneciente a la empresa Pedidos Ya, además de restos plásticos del rodado. A pocos metros, el casco del motociclista evidenciaba la violencia del impacto.

El tránsito debió ser interrumpido de manera preventiva mientras se realizaban las primeras tareas de asistencia y peritaje. La circulación quedó cortada sobre calle Urquiza en dirección hacia la zona de avenida San Martín, generando demoras momentáneas en un horario clave de la noche.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos para su evaluación médica. Según se indicó desde el lugar, el traslado se realizó de manera preventiva, aunque el repartidor se encontraba consciente al momento de ser derivado.

Cómo fue el choque entre la moto y el auto en Río Gallegos

De acuerdo al reporte realizado en vivo por el reportero gráfico José Silva desde el lugar del accidente, el siniestro involucró a una moto de reparto de Pedidos Ya y a un automóvil Volkswagen. Este último presentó daños importantes en su lateral delantero izquierdo, lo que da cuenta de la magnitud del impacto ocurrido en la esquina de Vélez Sarsfield y Urquiza.

Testigos señalaron que, en fechas especiales como la víspera de Año Nuevo, el movimiento de repartidores se incrementa notablemente debido a la alta demanda. “A veces con la necesidad de llegar rápido a un lugar pasan este tipo de cosas”, comentó.

Corte de calles

Tras el choque, efectivos policiales procedieron a cortar la circulación vehicular para resguardar la escena y permitir el trabajo del personal de salud. La medida se extendió durante varios minutos y afectó especialmente a quienes transitaban por Urquiza hacia el centro de la ciudad.