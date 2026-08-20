Un joven de alrededor de 20 años llegó en bicicleta para realizar trámites y la dejó apoyada en inmediaciones del ventanal del edificio de AFIP, ubicado en la intersección de Avellaneda y Alberdi, en Río Gallegos.

El muchacho no imaginaba que permanecería pocos minutos sin su bicicleta. Según relató la cronista de La Opinión Austral presente en el lugar, el joven había llegado para hacer sus trámites y dejó el rodado afuera. Poco después, otra persona se lo llevó y comenzó a escapar a pie.

Al advertir el robo, el damnificado salió detrás del sospechoso y comenzó a pedir ayuda a los gritos. La persecución se extendió por aproximadamente dos cuadras.

En medio de la situación, un repartidor de Pedidos Ya que acababa de entregar un pedido observó lo que ocurría y decidió intervenir.

Un repartidor de Pedidos Ya salió en moto detrás del ladrón

El trabajador de delivery intentó alcanzar al sospechoso a bordo de su motocicleta. La persecución se produjo durante varios metros, hasta que el ladrón reaccionó y empujó al repartidor.

El trabajador perdió el equilibrio y cayó al suelo. La moto terminó sobre una de sus piernas, por lo que quedó tendido en la calle y con dificultades para incorporarse.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Cuando el equipo de La Opinión Austral llegó al lugar, el repartidor permanecía sentado sobre el asfalto y manifestaba que no podía ponerse de pie. En ese momento no sabía con precisión si la caída le había provocado una lesión en la rodilla o en el tobillo.

El episodio ocurrió en Alberdi, casi Rawson, aproximadamente dos cuadras del lugar donde se produjo el robo de la bicicleta.

El joven persiguió al ladrón durante dos cuadras

La secuencia comenzó frente al edificio de AFIP, en Avellaneda y Alberdi. Tras advertir que su bicicleta había sido sustraída, el propietario corrió detrás del delincuente hasta la zona de Alberdi y Rawson.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El repartidor, que se encontraba trabajando en la zona, se sumó a la persecución en su motocicleta con la intención de interceptarlo. Sin embargo, el sospechoso logró evitar que lo alcanzara luego de empujarlo y provocar su caída.

“Nunca pensé que me iban a robar la bicicleta”

Mientras permanecía en el lugar, el joven que había ido a realizar trámites expresó su sorpresa por lo ocurrido.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Nunca pensé que me iban a robar la bicicleta”, dijo el damnificado, todavía afectado por la situación.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector, debido a que el robo se produjo mientras el propietario realizaba una actividad cotidiana y en una zona de circulación frecuente.