A casi seis años de la brutal agresión que sufrió el barbero colombiano Isaac García en pleno centro de Río Gallegos, la causa volvió a quedar en suspenso. La audiencia de omisión de debate prevista para este miércoles en la Cámara Oral fue reprogramada debido a que uno de los acusados no pudo ser ubicado, prolongando así una espera que ya se volvió exasperante para la víctima.

El hecho ocurrió el 22 de octubre de 2020, cerca de las 21 horas, en la esquina de Estrada y Zapiola, en plena zona céntrica de la capital de Santa Cruz. Allí, Isaac fue atacado por dos hombres identificados como J.D. Sánchez y J.C. Monzón, quienes lo golpearon salvajemente utilizando una manopla. El resultado fue devastador: lesiones gravísimas, una fractura de cráneo, pérdida de piezas dentales y secuelas físicas y psicológicas que aún persisten.

Este miércoles, en la explanada del edificio judicial, Isaac y su abogado querellante, Jorge Trevotich, dialogaron con el móvil de exteriores de LU12 AM680 y expresaron su frustración ante una nueva dilación del proceso.

“Anteriormente se había fijado una audiencia para otorgarles una suspensión de juicio a prueba a los dos imputados. Nos opusimos a que sea así porque es un hecho gravísimo y no correspondía que esta gente siga libre en la vida como si nada, sin antecedentes ni nada. Una probation es suspender el proceso bajo ciertas pautas, pero después quedan libres de antecedentes; en este caso, yo y la fiscalía consideramos que no correspondía”, explicó el letrado, marcando su postura frente a los intentos de morigerar la situación procesal de los acusados.

El frente del edificio donde se hará la audiencia y el estado en el que había quedado el joven. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Trevotich también se refirió a la instancia actual del proceso. “Ahora los imputados pidieron una omisión de debate, a lo cual no nos oponemos porque consiste en que se dicte sentencia con las pruebas que ya están producidas, las cuales prueban sobradamente que los autores fueron los dos acusados”, sostuvo.

Pero más allá de la cuestión técnica, el abogado puso el foco en el trasfondo del ataque, al que calificó como un hecho con claros tintes discriminatorios. “Mi cliente, Isaac García, es peluquero, es colombiano y no es de ‘ojos celestes’. Ese fue el motivo por el cual estos delincuentes lo atacaron en una esquina céntrica de nuestra ciudad”, afirmó y, en esa misma línea, recordó la brutalidad de la agresión. “Por suerte intervinieron unos taxistas que pararon a esta gente cuando le estaba pateando la cabeza a Isaac en el piso, ya inconsciente. Quisieron fugarse pero fueron interceptados cerca”, relató.

Las consecuencias del ataque, remarcó, fueron profundas y duraderas. “Isaac estuvo meses convaleciente, tiene tratamiento psicológico, fuertes dolores de cabeza por una fractura de cráneo y le sacaron casi todos los dientes a patadas. Lo más grave es que uno de los malvivientes es personal de Prefectura”, agregó.

Jorge Trevotich y su cliente Isaac García hablando con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

También cuestionó la propuesta de reparación económica planteada por la defensa. “Ofrecieron una reparación económica ridícula, de 50.000 y 200.000 pesos, que no paga ni la curita que usó. Nosotros consideramos que la reparación debería superar los 100 millones de pesos como mínimo, ya que Isaac incluso se fue del país por miedo”, señaló.

Sobre el móvil del ataque, fue categórico. “Fue racista porque él escuchaba mientras estaba en el piso que lo trataban de ‘negro de m…’, ‘colombiano’ e ‘hijo de p…’. Sin duda el motivo fue ese porque no los conocía”, afirmó.

Por su parte, Isaac García habló desde la experiencia directa del dolor y la incertidumbre. “La verdad estoy bien, pero psicológicamente mi mente no está tranquila porque esa vez me atacaron y hasta ahora no entiendo por qué me golpearon. Lo único que escuchaba era ‘negro de m…, ándate a tu país’”, expresó.

El joven también puso en valor el accionar de quienes lo asistieron en ese momento crítico. “Si no fuera por la persona que me auxilió e hizo RCP hasta que llegó la ambulancia, yo no estuviera acá. Yo creo que ahora sería un caso más de otros que se han visto en Argentina que murieron igual”, reflexionó.

A pesar del tiempo transcurrido, la herida sigue abierta. “Por un lado me siento bien, pero por otro mal, porque todavía no se ha hecho la justicia que se debe hacer”, concluyó. La audiencia fue reprogramada para el próximo 22 de mayo a las 8:30 de la mañana, siempre que se logre notificar a todos los imputados.