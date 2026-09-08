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Una persona en situación de vulnerabilidad fue puesta a resguardo este lunes en el sector del Muelle Fiscal de Río Gallegos, luego de que vecinos alertaran sobre su presencia en la Costanera.

Ante el aviso, efectivos de la División Grupo Especial Zona Sur se dirigieron al lugar y mantuvieron comunicación con el sistema de emergencias 911. El operativo se desarrolló entre las 17:30 y las 18:05, con la participación de cinco agentes.

Al arribar, constataron que el hombre ya había sido contenido por terceros, por lo que no fue necesario realizar un rescate técnico.

La intervención contó con la coordinación del Comando de Patrullas, Guardia Urbana y Prefectura Naval, que trabajaron de manera conjunta para garantizar el resguardo de la persona.

Una vez controlada la situación, el personal regresó a la dependencia sin novedades.

EN ESTA NOTA bomberos División Grupo Especial Zona Sur Muelle Fiscal operativo

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