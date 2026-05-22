Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) informó que avanzó en la suspención de sus actividades académicas y administrativas previstas para el hoy viernes 22 y sábado 23 de mayo.

La medida incluyó el cierre total del campus universitario tras conocerse la liberación de un agente nodocente investigado por un ataque con arma blanca a un estudiante.

Antecedentes

El hecho ocurrió el pasado 19 de mayo dentro del campus universitario. Aunque la justicia penal y el ámbito administrativo iniciaron una investigación que derivó en la detención inicial del sospechoso, la excarcelación generó inquietud e intranquilidad en la comunidad universitaria de Río Gallegos.

La suspención de las actividades “busca preservar la seguridad” frente a la falta de respuestas judiciales. Según el documento oficial, la institución solicitó al Juzgado de Instrucción N° 1 interviniente una serie de medidas de restricción para el implicado, las cuales abarcan el campus y un radio perimetral de 200 metros.

“En tanto no se ha resuelto hasta el día de la fecha el planteo formulado, se considera conveniente, oportuno y razonable, suspender las actividades a fin de preservar la seguridad y tranquilidad”, argumenta la disposición firmada por la decana Karina Franciscovic.

Karina Franciscovich, decana de la UARG, UNPA. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La suspensión preventiva de la sede local se acopló a una medida idéntica dictada en paralelo por la Vicerrectora a cargo del Rectorado de la UNPA. El cierre preventivo se extendió también al sábado 23 debido a que la Unidad Académica tenía programadas actividades de extensión, bienestar universitario y clases.

“Disponer la suspensión de actividades y cierre del Campus Universitario y demás instalaciones de la Unidad Académica Río Gallegos, en forma preventiva durante los días 22 y 23 de mayo de 2026”, establece el artículo primero de la Disposición N° 288.

Se recuerda que el conflicto se habría originado en medio de una discusión entre el no docente y un alumno de la carrera de Comunicación Social, quien terminó gravemente herido tras recibir varias lesiones cortantes con un arma blanca.

Luego del ataque, el agresor escapó rápidamente del lugar a bordo de un vehículo, mientras la víctima era asistida por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos. FUe operado exitosamente.

La disposición de la UNPA-UARG con la firma de Karina Franciscovic

Noticia en desarrollo

Leé más notas de La Opinión Austral