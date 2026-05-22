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La Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) informó que avanzó en la suspención de sus actividades académicas y administrativas previstas para el hoy viernes 22 y sábado 23 de mayo.
La medida incluyó el cierre total del campus universitario tras conocerse la liberación de un agente nodocente investigado por un ataque con arma blanca a un estudiante.
Antecedentes
El hecho ocurrió el pasado 19 de mayo dentro del campus universitario. Aunque la justicia penal y el ámbito administrativo iniciaron una investigación que derivó en la detención inicial del sospechoso, la excarcelación generó inquietud e intranquilidad en la comunidad universitaria de Río Gallegos.
La suspención de las actividades “busca preservar la seguridad” frente a la falta de respuestas judiciales. Según el documento oficial, la institución solicitó al Juzgado de Instrucción N° 1 interviniente una serie de medidas de restricción para el implicado, las cuales abarcan el campus y un radio perimetral de 200 metros.
“En tanto no se ha resuelto hasta el día de la fecha el planteo formulado, se considera conveniente, oportuno y razonable, suspender las actividades a fin de preservar la seguridad y tranquilidad”, argumenta la disposición firmada por la decana Karina Franciscovic.
La suspensión preventiva de la sede local se acopló a una medida idéntica dictada en paralelo por la Vicerrectora a cargo del Rectorado de la UNPA. El cierre preventivo se extendió también al sábado 23 debido a que la Unidad Académica tenía programadas actividades de extensión, bienestar universitario y clases.
“Disponer la suspensión de actividades y cierre del Campus Universitario y demás instalaciones de la Unidad Académica Río Gallegos, en forma preventiva durante los días 22 y 23 de mayo de 2026”, establece el artículo primero de la Disposición N° 288.
Se recuerda que el conflicto se habría originado en medio de una discusión entre el no docente y un alumno de la carrera de Comunicación Social, quien terminó gravemente herido tras recibir varias lesiones cortantes con un arma blanca.
Luego del ataque, el agresor escapó rápidamente del lugar a bordo de un vehículo, mientras la víctima era asistida por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos. FUe operado exitosamente.
La disposición de la UNPA-UARG con la firma de Karina Franciscovic
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