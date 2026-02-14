Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un teléfono denunciado como sustraído en Río Gallegos fue recuperado por personal policial tras una serie de diligencias investigativas. El procedimiento estuvo a cargo de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, mediante la Dirección General de Investigaciones – Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Sur y la División Investigaciones de la capital provincial.
La causa se originó en la División Comisaría Segunda, con intervención del Juzgado de Instrucción N° 3 local, a partir de la denuncia radicada el 31 de enero por el robo de un iPhone 11 negro. A partir de tareas de análisis y geolocalización, los efectivos determinaron que el equipo se encontraba en una vivienda ubicada sobre avenida Balbín al 1200.
En ese domicilio, el residente señaló que trabaja en reparación de celulares y exhibió el aparato, indicando que un tercero se lo entregó para una revisión técnica. Por disposición judicial, se concretó el secuestro formal del teléfono y se recibió la declaración correspondiente, en el marco de la investigación orientada a establecer eventuales responsabilidades.
