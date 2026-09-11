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Una investigación policial iniciada tras el ataque a tiros contra una vivienda de Río Gallegos derivó en la detención de seis personas y el secuestro de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y una camioneta Toyota SW4 con características compatibles con un vehículo mellizo. Presuntamente se trataría de un ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando la propietaria de una vivienda ubicada sobre la avenida Teniente Beccar regresó a su domicilio y encontró varios orificios en la puerta de ingreso, compatibles con impactos de arma de fuego. Según el testimonio de un vecino, una camioneta Toyota SW4 podría haber estado involucrada en el ataque.

Tapa de 11 de septiembre.

El comisario inspector Carlos Kovaluk, titular de la Comisaría Tercera, dialogó con La Opinión Austral y dio a conocer que la pesquisa incorporó el trabajo de Criminalística y la DDI, además del análisis de registros aportados por vecinos. En el lugar del ataque fueron secuestradas tres vainas servidas, cartuchos y fragmentos de plomo.

Un móvil del Ministerio de seguridad en el lugar. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD SANTA CRUZ

Asimismo indicó que: “Se realizaron las diligencias de rigor junto a personal de División Criminalística. Se interviene al personal de la DDI, quienes realizan las investigaciones y el levantamiento de cámaras del lugar”.

El comisario inspector Carlos Kovaluk, titular de la Comisaría Tercera. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

A partir de la denuncia, personal de la División de Investigaciones comenzó a relevar cámaras de seguridad de la zona y a reconstruir el recorrido que habría realizado el vehículo por distintos sectores de la capital santacruceña.

Las detenciones de los sospechosos

Durante la tarde del 10 de septiembre, mientras los investigadores realizaban tareas de descarga y análisis de imágenes, observaron circular por la calle Juan Manuel de Rosas una camioneta de similares características a la buscada. El rodado no tenía chapa patente y se desplazaba a gran velocidad.

Los seis hombres fueron detenidos durante el operativo realizado este jueves por la noche en el barrio El Faro. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Ante esa situación, los efectivos dieron aviso al sistema 911 y al personal policial de la jurisdicción. Luego iniciaron un seguimiento que se extendió durante varias cuadras, hasta que la Toyota SW4 detuvo su marcha en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Laureano García al 2400.

Las municiones que secuestró la Policía. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD SANTA CRUZ

Del lado del conductor descendió un hombre, mientras que junto al vehículo se encontraban otras cinco personas. Los seis fueron aprehendidos y quedaron vinculados a la investigación que busca establecer quiénes participaron del ataque contra la vivienda de la avenida Teniente Beccar.

El procedimiento se concretó sobre Laureano García, entre Juan Manuel de Rosas y Ciudad del Nombre de Jesús. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Requisa, allanamiento y secuestros

Por disposición de la autoridad judicial, se ordenó la requisa de la Toyota SW4 negra y de otros dos vehículos que se encontraban en el lugar: un Volkswagen Polo y un Peugeot 207. También se recibió una orden de allanamiento para el domicilio de la calle Laureano García, con el objetivo de buscar armas de fuego y cualquier otro elemento de interés para la causa.

El comisario mayor Luis Poblete, jefe de la División de Investigaciones (DDI) Zona Sur. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El comisario mayor Luis Poblete, jefe de la División de Investigaciones (DDI) Zona Sur, comentó a La Opinión Austral: “Se efectuaron las aprehensiones también en el lugar, las requisas de los vehículos y, con resultado altamente positivo, tenemos el hallazgo de armas de fuego, municiones y también una importante cantidad de dinero”.

Durante los procedimientos se secuestraron dos armas de fuego tipo revólver, cinco municiones calibre .22 y siete municiones calibre .32. Además, fueron incautados un teléfono celular, prendas de vestir, documentación, dos chapas patentes y una suma de dinero en efectivo superior a un millón y medio de pesos.

Las chapas patentes que fueron halladas en los vehículos requisados. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD SANTA CRUZ

Los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar si guardan relación con el ataEEque armado, de acuerdo a lo comunicado a través de la página oficial de Facebook del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz.

Finalmente, se conoció que las seis personas aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para establecer el grado de participación de cada una y determinar si existe una vinculación directa con los disparos efectuados contra la vivienda.