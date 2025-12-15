Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un robo millonario conmocionó a Río Gallegos luego de que delincuentes ingresaran durante la madrugada a una conocida ferretería del centro de la ciudad, donde lograron abrir cajas fuertes y llevarse una importante suma de dinero en efectivo, además de documentación bancaria.

El hecho ocurrió en la ferretería Surco, ubicada en Perito Moreno 485, apenas a unos pocos metros del edificio donde funciona el Comando de Patrullas y la Regional Zona Sur de la Policía de Santa Cruz, donde los autores del ilícito accedieron al local a través del techo, en una maniobra que demandó tiempo, planificación y conocimiento previo del lugar.

Según se pudo confirmar, los ladrones sustrajeron 2,6 millones de pesos en efectivo de una de las cajas fuertes, mientras que de otra se llevaron tres chequeras pertenecientes a distintos bancos, lo que encendió la alerta por el posible uso fraudulento de esos instrumentos.

FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Un ingreso planificado y sin activación de alarmas inmediatas

De acuerdo a las primeras actuaciones, los delincuentes lograron ingresar sin ser detectados en el momento, lo que hace presumir que el robo fue ejecutado con un alto grado de planificación. El acceso por el techo es una modalidad que requiere tiempo y herramientas, lo que refuerza la hipótesis de un trabajo previo de inteligencia.

Una vez dentro del comercio, los autores se dirigieron directamente a las cajas fuertes, logrando abrirlas y seleccionar el botín. La ausencia de daños visibles en el frente del local también refuerza la idea de que se buscó evitar alertar a vecinos o transeúntes.

El robo fue descubierto cuando se retomó la actividad comercial y se dio aviso inmediato a la Policía.

Investigación en marcha y análisis de cámaras

Personal policial y peritos trabajaron en el lugar para relevar huellas, rastros y posibles registros fílmicos que permitan identificar a los responsables. La investigación quedó en manos de la Justicia, que intenta determinar si se trató de una banda organizada y si hubo participación interna o conocimiento detallado del movimiento económico del comercio.

Las chequeras sustraídas ya fueron denunciadas para evitar su utilización, mientras se intenta establecer si el dinero robado estaba destinado a pagos comerciales o salarios. Según pudo saber este diario, no se descarta la posibilidad de que personas ajenas al local podrían haber tenido información sobre el dinero y aprovecharon el fin de semana (desde la tarde del sábado hasta la mañana del lunes) para ingresar al edificio y apoderarse del dinero.

En el mismo sentido, la hipótesis del posible pago del aguinaldo a los trabajadores o el pago a proveedores podría ser el motivo por el que el dinero estuviera en las cajas fuertes a la espera de ser depositado esta semana.

Un antecedente

Entre el 21 y el 24 de agosto del 2020, se registró un hecho similar en la ciudad de Río Gallegos. Se trató del millonario robo a Automotores Patagonia donde personas, hasta el día de hoy, desconocidas se alzaron de una suma cercana a los cuatro millones de pesos.

Ese fin de semana hubo un corte de luz en nuestra ciudad capital. La Opinión Austral pudo saber que -pese al corte de suministro eléctrico- Automotores Patagonia contaba con un grupo electrógeno que podría haber hecho que el sistema de vigilancia privada continuara trabajando: esto fue inútil una vez que los delincuentes cortaron los cables, ya que de antemano sabían cuáles cortar.

La causa en un primer momento fue instruida por Valeria López Lestón, pero finalmente quedó en manos de Marcela Quintana. De igual manera, antes que pasara eso, la magistrada ordenó cuatro allanamientos por el caso y cuatro personas fueron demoradas por la Policía.

Los acusados eran trabajadores que, al principio de la pandemia, habían hecho algunas labores de refacción en el comercio y uno de ellos, -de oficio pintor- tras su detención y posterior liberación, fue entrevistado por LU12 AM680. El hombre aseguró ser inocente de todos los cargos de los que lo acusaban y sostuvo haber estado siempre en su casa.

Desde las áreas investigativas de la Policía indicaron a La Opinión Austral que habían indicios que marcarían que los sospechosos tienen relación en el robo de los cuatro millones. “Obviamente, no van a guardar la plata en sus domicilios”, aseguraron pero, hasta el día de hoy, solo se recuperaron 35 mil pesos y no hubo personas condenadas por el hecho.

Una ferretería histórica de la ciudad

La ferretería Surco es un comercio histórico de Río Gallegos, estrechamente vinculado al desarrollo comercial de la capital santacruceña. El local perteneció a Mario Blaser, reconocido empresario local y expresidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, fallecido en 2022.

Blaser fue una figura destacada del ámbito empresarial y su ferretería se consolidó durante décadas como un punto de referencia para la actividad comercial y de la construcción en la ciudad.

El robo generó preocupación no solo por el monto sustraído, sino también por tratarse de un comercio emblemático, cuya historia está ligada al crecimiento económico de Río Gallegos.

La investigación continúa en manos del personal del Servicio Especial de la Comisaría Segunda, junto a sus pares de la División de Investigaciones (DDI) Río Gallegos y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.